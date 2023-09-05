БпЛА снова якобы пытались атаковать Москву — Собянин 5 сентября, 05:19 Москва (Фото:pexels.com/@1363928/)

В ночь на вторник, 5 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что ПВО якобы пресекли "попытку Киева" атаковать территорию РФ с помощью БПЛА. Один дрон якобы был уничтожен над Калужской областью средствами ПВО.

Об этом пишет кремлевское агентство РИА Новости .

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БпЛА якобы пытались совершить атаку на Москву. Один из них был якобы сбит в Калужской области, а второй — в Истринском районе Подмосковья.

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Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы.

По словам Собянина, в 05:17 силами ПВО якобы был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы.

Также в план Ковёр был объявлен в аэропорту Внуково. Во всех аэропортах отменено 5 рейсов, задерживаются — 13.