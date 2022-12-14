Зачем отменили пресс-конференцию Путина и его послание к Госдуме — Климкин 14 декабря, 18:24 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ рассказал, зачем была отменена ежегодная итоговая пресс-конференция российского диктатора Владимира Путина и его послание к Госдуме.

«Отменили пресс-конференцию, но обратите внимание, также отменили послание к Госдуме. Зачем пресс-конференция? Чтобы морочить головы людям, что там постоянно и так делают. А вот послание — это послание российской элите. И выходит, что нечего сказать ни людям, ни элите. Вот такой очень простой вывод», — сказал Климкин Радио НВ.

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14 декабря стало известно, что Путин в этом году отменил послание Федеральному собранию.

Федеральное собрание РФ — двухпалатный законодательный орган, состоящий из Госдумы (нижняя палата) и Совета Федерации (верхняя палата).

12 декабря российский диктатор впервые за 10 лет отменил большую итоговую пресс-конференцию в конце года.

Также сообщалось, что Путин отказался от нового года в Кремле.

На фоне отказа российского диктатора от участия в традиционных масштабных публичных мероприятиях в Сети распространяются слухи о том, что ему предстоит срочная операция на толстом кишечнике.