Отменяет появления на публике. Действительно ли Путина в ближайшее время ждет операция на толстом кишечнике — фактчек Newsweek 14 декабря, 16:10 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В последние дни в СМИ циркулирует информация о том, что российскому диктатору Владимиру Путину предстоит "срочная операция на толстом кишечнике". Она появилась после появления сообщений о том, что он упал с лестницы в своей московской резиденции и «непроизвольно испражнился».



Американский журнал Newsweek рассказывает, откуда появилась эта информация и можно ли ей доверять.

Издание отмечает, что здоровье Путина является предметом спекуляций много лет и множество анонимных источников утверждали, что у диктатора начальная стадия болезни Паркинсона, какой-то из видов рака или еще какое-нибудь «потенциально неизлечимое» заболевание.

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Newsweek констатирует, что многие из этих утверждений оказались ложными, так как Путин «все еще жив и может продолжать свою работу». Однако информация о его болезнях продолжает появляться.

Последнее заявление о предстоящей операции, похоже, связано с более ранним неподтвержденным сообщением о падении диктатора с лестницы.

«Владимир Путин подвергнется „экстренной операции на толстом кишечнике“ после слухов, что российский лидер упал с лестницы; „непроизвольно испражнился“», — говорится в сообщении Reddit, набравшем более 10 тысяч лайков в субботу, 10 декабря 2022 года. Сообщение связано со статьей RadarOnline, опубликованной также MSN, которая содержит то же утверждение.

Оно также распространилось в проукраинских СМИ и аккаунтах в соцсетях.

Один из пользователей Twitter, Олесь Филоненко со ссылкой на статью о предстощей Путину операции предположил, что Telegram-канал Генерал СВР не лгал в предыдущем сообщении о падении Диктатора с лестницы и его последствиях.



Это заявление было вплетено в более широкий нарратив о предполагаемом плохом состоянии здоровья Путина. В качестве очередного доказательства этого была представлена новость о том, что он отменяет свою ежегодную пресс-конференцию.



Newsweek не может независимо проверить утверждения или оценить текущее состояние здоровья диктатора, но может проследить, откуда появились сообщения о его падении и скорой операции.



Твит Филоненко, по-видимому, подразумевает, что утверждение о предстоящей Путину операции было независимо подтверждено другими СМИ. Это заблуждение. Статья, которую он цитирует в своем посте, ссылается на британский таблоид Daily Star, как и RadarOnline.



В своей статье британская газета действительно написала, что Путин «готовится к операци у специалиста по толстой и прямой кишкам после того, как он получил повреждения при падении в своем доме», ссылаясь на «сообщения».



«Высокопоставленные чиновники в Кремле были вынуждены опровергнуть „совершенно не соответствующие действительности“ сообщения телеграм-канала Генерал СВР на прошлой неделе о том, что эксцентричный диктатор упал с лестницы и непроизвольно испражнился», — говорится в статье.



Но по ходу статьи становится ясно, что источником нового утверждения является тот же канал Генерал СВР.



«Утечки в Telegram свидетельствуют: „Путину сделают простую хирургическую операцию“. Падение с лестницы на прошлой неделе, в результате которого он получил ушиб копчика, не осталось незамеченным и вызвало новые проблемы, не связанные напрямую с ушибом. Канал со ссылкой на инсайдеров в Кремле ранее заявлял, что „из-за рака у Путина серьезные проблемы с пищеварением, и последние несколько месяцев он сидит на строгой диете“».



Этот отрывок совпадает с публикацией от 9 декабря в канале Генерал СВР, в которой говорится: «По возвращении из [Кыргызстана] Путину предстоит простая хирургическая операция. Падение с лестницы на прошлой неделе, повлекшее за собой ушиб копчика, о котором мы говорили, не остался незамеченным и вызвал новые проблемы, не связанные напрямую с ушибом».



Тот же канал ранее публиковал «разведывательные данные» относительно предполагаемого диагноза онкологического заболевания у Путина, на которые, по-видимому, ссылается Daily Star.



Однако Генерал СВР — это анонимный канал в малорегулируемой соцсетии, который не представил никаких доказательств в поддержку своих утверждений о доступе к источникам в Кремле или российской разведке.

Канал неоднократно публиковал утверждения о том, что Путин болен, и многие средства массовой информации ссылались на это как на доказательство того, что лидерство Путина (или его здоровье) дает сбой, не подвергая сомнению их правдивость.



Личность (или личности) владельца аккаунта неизвестна и является предметом многочисленных спекуляций. Его время от времени связывали с рядом различных источников, от украинских спецслужб и видного бывшего кремлевского инсайдера до Владислава Суркова, «серого кардинала Кремля», которому Путин поручил возглавить российские операции на Донбассе в 2014 году.



Однако ни одна из этих ссылок не была подтверждена, и поскольку личность человека, который ведет канал, и, следовательно, достоверность канала остается непроверенной, его следует рассматривать просто как еще один сомнительный источник предположений.



Само по себе это не доказывает, что слухи о падении Путина и последующей операции беспочвенны. Последнее утверждение еще может оказаться правдой. Кремль, известный своей осторожностью в отношении любых предположений о здоровье президента, неоднократно отвергал такие сообщения как ложные.

Newsweek обратился в Кремль за комментариями.



Издание приходит к выводу, что нет никаких надежных и публичных доказательств, подтверждающих заявление о том, что Владимиру Путину вот-вот сделают операцию, и отмечает, что единственным источником слухов является анонимный Telegram-канал, надежность которого подвергается сомнению.

Анонимный канал опубликовал ряд сенсационных заявлений, в том числе о здоровье Путина, предполагаемых покушениях на него или якобы неминуемой отставке российского военного руководства, чего до сих пор не произошло.



Newsweek не может ни подтвердить, ни опровергнуть утверждения об операции Путина и считает их «непроверенными».

