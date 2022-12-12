На фоне военных поражений армии РФ. Путин впервые за десять лет отменил большую пресс-конференцию 12 декабря, 14:01 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

На фоне военных поражений армии РФ в войне против Украины российский диктатор Владимир Путин отменил большую пресс-конференцию в этом году.

Потери России по неделям

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, большой пресс-конференции Путина до Нового года «не планируется».

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Однако, Песков допустил, что диктатор «найдет возможность поговорить с кремлевским пулом».

Песков не сообщил, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию.

Начиная с 2012 года, итоговая пресс-конференция Путина проходила в декабре.

За минувшие сутки украинские силы ликвидировали более 600 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили 94760 военных.