Вслед за ежегодной пресс-конференцией. Диктатор Путин в этом году отменил послание Федеральному собранию 14 декабря, 12:27 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин в этом году отменил свое послание Федеральному собранию.

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Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

По словам собеседника пропагандистов, послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания.

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«Поэтому послание может состояться уже в следующем году. Я считаю, что в этом году его уже не будет», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что он «призывает не гадать».

Спикер диктатора добавил, что в письменном формате послания Путина «не бывает» и «оно возможно в следующем году».

На фоне военных поражений армии РФ в войне против Украины российский диктатор Владимир Путин впервые за десять лет отменил большую пресс-конференцию в этом году.