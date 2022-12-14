«Как в русских сказках». В какой тупик загнал себя Путин и что планируют российские элиты — интервью с Климкиным 14 декабря, 08:50 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке, Кыргызстан, 9 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, в интервью Радио НВ рассказал, как отмена пропагандистского события, как пресс-конференция Владимира Путина, только демонстрирует, что российский диктатор загнал себя в угол, а кремлевские кланы вынуждены думать о собственном будущем.

— Не будет крупной масштабной пресс-конференции российского диктатора Владимира Путина в конце этого года.

А тут следует сказать, что с 2012 года такая итоговая пресс-конференция российского диктатора — это целое явление в России и вообще в этой системе пропагандистских медиа по промыванию мозгов россиянам.

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Это многочасовое событие, к которому очень долго готовятся, и вот тебе неожиданность: в этом году отменили эту пресс-конференцию Владимира Путина. Что это произошло, как вы думаете?

— Да я вам больше скажу: отменили пресс-конференцию, но обратите внимание, тоже отменили послание к Госдуме. Зачем пресс-конференция? Чтобы морочить головы людям, что там постоянно и так делают. А вот послание — это послание российской элите. И выходит, что нечего сказать ни людям, ни элите. Вот такой очень простой вывод.

— Эта просачивающаяся информация якобы о том, что Путин где-то упал, ему должны делать операцию на почках и все прочее. Мы с вами четко понимаем, что информация о состоянии здоровья диктаторов всегда глубоко засекречена. Из Советского Союза такая традиция, что узнавали о том, что генсеки тяжело больные люди, мы уже во время их похорон, так было, когда объявляли…

— Это была тайна-тайна. Существовала такая наука «кремлинология», которая даже пыталась предсказать действия и состояние здоровья, поскольку в Советском Союзе была геронтократия, как мы помним.

— И в этой связи такие утечки информации, как вы к ним относитесь? Следует ли их каким-то образом воспринимать и есть ли эти утечки, возможно, спланированной работой в связи с происходящим в Москве с точки зрения возможного транзита власти?

— Вполне возможно, и транзит 100% будет, вопрос только, будет он касаться Путина, будет ли он касаться части российской элиты или всей. Там сейчас спекуляции просто расцветают: то Кудрина вспомнят как кандидата в президенты, то еще что-то, но это все сознательно делается, — отвлекают внимание. А что касается состояния здоровья, я считаю, что нужно полагаться, прежде всего, на разведки наших союзников и партнеров, имеющих там свои источники информации.

Но, конечно, ничего особенного никому не скажут. И второе — это то, что профессора или медицинские светила могут сказать, понимая и наблюдая поведение. И то, что проблемы с состоянием здоровья есть — это совершенно очевидно, я думаю, очевидно даже наблюдающим за ним людям. Но какие — думать не будем, мы только понимаем, что они действительно серьезны.