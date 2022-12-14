«Держат подальше от людей». Путин встретит Новый год в бункере за Уралом вместе с Кабаевой — СМИ 14 декабря, 14:02 СМИ пишут, что Владимир Путин на Новый год будет прятаться в бункере от гриппа (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин, недавно отказавшийся праздновать Новый год в Кремле, встретит его в бункере на востоке Уральских гор, пишет NDTV со ссылкой на Telegram-канал Генерал СВР.

К изоляции Путина в бункере может привести крупная вспышка гриппа, которая поразила Кремль, пишет NDTV, ссылаясь на Metro. Об этом стало известно на следующий день после того, как было официально объявлено, что Путин не будет проводить свою ежегодную итоговую пресс-конференцию в этом году.

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Так как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не назвал причины нарушение традиции, несколько СМИ утверждают, что это связано с проблемами со здоровьем российского диктатора. Здоровье Путина оказалось в центре повышенного внимания после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщало, что в этом году по России сильно ударит штамм гриппа H1N1.

«Да, в этом году грипп пришел надолго. Самое неприятное в этой ситуации, что именно этот штамм гриппа наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года. В 2009 году он впервые появился как тип гриппа с высоким потенциалом распространения и спровоцировал пандемию 2009−2020 годов», — заявила глава Федеральной службы РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в интервью пропагандистскому каналу Россия-1.

Metro утверждает, что российские чиновники держат Путина «подальше от людей» из-за распространения этой инфекционной болезни. В материале говорится, что Путин откажется от выступления в верхней палате парламента РФ, так как многие чиновники заболели гриппом.

Телеграм-канал Генерал СВР, который часто публикует новости о российско-украинской войне, утверждал, что Путин проведет Новый год в бункере к востоку от Уральских гор с Алиной Кабаевой.

14 декабря стало известно, что Путин в этом году отменил послание Федеральному собранию.

13 декабря Песков объявил, что Путин впервые за десять лет отменил большую пресс-конференцию.