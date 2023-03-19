Путин рассказал, почему не начал полномасштабную войну в 2014 году 19 марта, 20:27 Путин рассказал, почему не начал полномасштабную войну в 2014 году (Фото:Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool)

Российский диктатор Владимир Путин объяснил, почему не начал полномасштабную войну против Украины по всей ее территории ещё в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса под видом «сепаратистов».



В эфире пропагандистского госканала Россия 1 ведущий спросил у Путина, не стоило ли начать так называемую «специальную военную операцию» еще в 2014-м году.

Путин в очередной раз озвучил пропаганду о «защите» Крыма и Донбасса от «нациков», и о том, что он хотел «мирного пути», а Запад «водил Россию за нос» и «накачивал Украину оружием».

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«Мы исходили из того, что нам удастся все вопросы решить абсолютно мирными средствами. Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации», — сказал Путин.

Но он также заговорил о неготовности России к «более серьезным действиям» в 2014 году.

«Это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой „крымской весны“», — сказал российский диктатор.

Он отметил, что на начало полномасштабной войны в 2022 году повлияли такие факторы, как «рекордный урожай, кропотливая работа в течение многих лет над импортозамещением по критически важным направлениям и улучшение финансовой системы».

Также Путин отметил, что Россия в 2014 году «не имела гиперзвукового оружия».

«В 2014 ничего подобного не было», — сказал он.

Россия вторглась в Украину еще в 2014 году после падения режима президента-беглеца Виктора Януковича, когда оккупировала Крым, инспирировала выступление «сепаратистов» в Луганской и Донецкой областях Украины и пошла на прямое военное вторжение, введя свои войска на украинский Донбасс.

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С 2014 года Москва цинично врала, что вооруженных сил РФ нет на территории Украины, но именно Россия подпитывала войну на Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию из кадровых российских военных, граждан РФ и местных жителей, управляемую кремлевским режимом.

Одновременно Россия вела с Украиной переговоры о ситуации на Донбассе в рамках Минского и Нормандского формата. На деле же Россия постоянно срывала все договоренности и делала все, чтоб переговоры не имели результата.

А ранним утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о «специальной военной операции» в Украине и 200-тысячная группировка российских войск, которые стягивались к украинским границам на протяжении четырех месяцев, пошла на полномасштабное вторжение на территорию Украины по всему периметру российско-украинской, а также белорусско-украинской границ.

Целью захватнической войны против Украины Путин объявил необходимость «демилитаризации» и «денацификации» Украины. На самом же деле, российские войска разрушают гражданскую инфраструктуру в Украине, убивают гражданское население и депортируют жителей временно оккупированных украинских территорий, а сами захваченные территории Кремль аннексировал, объявив их «присоединёнными» к РФ после незаконных «референдумов».

Планы Путина быстро захватить Украину провалились, а российская армия понесла огромные потери в технике и живой силе. Но Путин не оставляет попыток оккупировать новые украинские территории, продолжая посылать на войну тысячи своих солдат.