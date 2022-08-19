Понять путь к войне 19 августа, 13:25

Эта статья — детализированное документальное сообщение помесячного движения дипломатии и правительств по пути к войне

Многие уже узнали о статье The Washington Post: «Путь к войне: как США пытались убедить союзников и Зеленского относительно риска вторжения». Узнали, и началась политическая ссора.

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Эта статья — детализированное документальное сообщение помесячного движения дипломатии и правительств по пути к войне. Знание этого пути важно для прекращения разного рода теорий «зрады» внутри страны. Важное, чтобы уберечь от дальнейшего взбудораживания политической ссоры внутри нас.

В этих цитатах из статьи, думаю, каждый может найти ответ на свои критические вопросы к верхушке власти: «Блинкен сидел с Зеленским в Глазго, Шотландия, на полях международного саммита по изменению климата [октябрь 2021 г.]. Он изложил разведывательную картину и описал надвигающийся на Украину российский шторм. „Нас было всего двое, в двух футах друг от друга, — вспоминал Блинкен. — Это был трудный разговор“».

Блинкен раньше встречался с украинским президентом и думал, что знает его достаточно хорошо, чтобы поговорить откровенно, хотя казалось сюрреалистическим «сказать кому-то, что ты веришь, что их страну ожидает вторжение».

Он считал Зеленского «серьезным, сознательным, стоическим», сочетанием веры и недоверия. Он сказал, что проинформирует свои старшие команды. Но украинцы «видели несколько российских финтов в прошлом», знал Блинкен, и Зеленский явно переживал об экономическом коллапсе, если его страна запаникует.

Презентация Блинкена и скептицизм Зеленского задали шаблон, который будет повторяться как приватно, так и публично в течение нескольких месяцев. Украинцы не могли позволить себе полностью отказаться от разведки США. Но с их точки зрения информация была спекулятивной.

Между прочим, говорят: понять — значит простить

Позже он вспомнил, что Зеленский слышал предупреждение США, но сказал, что американцы не предлагали те виды оружия, которые нужны Украине для защиты. «Вы можете повторить миллион раз: „Слушай, может быть вторжение“. Ладно, может быть вторжение — ты дашь нам самолеты? — спрашивал Зеленский. — Вы дадите нам средства ПВО? — „Ну, вы же не член НАТО [— ответите вы]“. О, хорошо, тогда о чем мы говорим?» [сказал он].

По словам Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел Зеленского, американцы предоставили мало конкретных разведывательных данных в поддержку своих предупреждений «до последних четырех-пяти дней до начала вторжения».

«Менее чем через две недели после встречи в Глазго, когда Кулеба и Андрей Ермак, руководитель аппарата Зеленского, посетили Государственный департамент в Вашингтоне, высокопоставленный чиновник США встретил их чашкой кофе и улыбкой. „Ребята, копайте окопы!“ — начал чиновник. „Когда мы улыбнулись в ответ, — вспоминал Кулеба, чиновник сказал: — Я серьезно. Начните копать траншеи. …На вас нападут. Масштабная атака, и вы должны подготовиться к ней“. Мы спросили подробности; их не было».

Если американцы были разочарованы скептицизмом Украины по поводу планов России, то украинцы были не менее смущены все более публичными предупреждениями США о приближении вторжения.

«Нам нужно было найти баланс между реалистической оценкой рисков и подготовкой страны к самому худшему… и обеспечением экономического и финансового функционирования страны», — сказал Кулеба. «Каждый комментарий из Соединенных Штатов о неизбежности войны сразу отражался на курсе [украинской] валюты».

«Ряд официальных лиц США отрицали воспоминания украинцев, заявляя, что они предоставляли киевскому правительству конкретные разведданные в начале и во время подготовки к вторжению.

Но когда речь идет об Украине, разведка США вряд ли была открытой книгой. Официальные указания запрещали разведывательным службам делиться тактической информацией, которую Украина могла использовать для наступательных атак на дислокацию российских войск в Крыму или против поддерживаемых Кремлем сепаратистов на востоке…"

"…На встрече во время конференции Группы 20 в Риме в конце октября Байден поделился некоторыми новыми разведданными и выводами с ближайшими союзниками Америки — лидерами Великобритании, Франции и Германии. В середине ноября [Эврил] Хейнс [директор национальной разведки США] воспользовалась поездкой, чтобы проинформировать… Североатлантический совет НАТО, главный руководящий орган альянса с 30 членами, выступая в большой аудитории, ограничил свои замечания тем, что, по мнению разведывательного сообщества, показали доказательства, и не предложили политические рекомендации. «Несколько членов подняли вопрос и скептически отнеслись к идее, что президент Путин серьезно готовился к возможности широкомасштабного вторжения», — напомнила Хейнс.

Французские и немецкие официальные лица не могли понять, почему Путин пытался вторгнуться и оккупировать большую страну только с 80 000 до 90 000 военных, которые, как полагают, скопились на границе. Спутниковые снимки также показали движение войск туда-сюда от границы. Другие утверждали, что россияне выполняли упражнения, как настаивал сам Кремль, или играли в шутку, направленную на сокрытие цели, кроме вторжения.

Между прочим, говорят: понять — значит простить.

Текст опубликован с разрешения автора

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