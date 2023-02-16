Сурков заявил, что при разработке Минских соглашений не рассчитывал на их выполнение 16 февраля, 13:23 Владислав Сурков (Фото:Сайт Кремля)

Экс-помощник российского диктатора Владимира Путина и бывший кремлевский куратор «Л/ДНР», который работал над Минскими соглашениями, Владислав Сурков заявил, что при разработке документа изначально не рассчитывал на его выполнение.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание Ведомости.

На соответствующий вопрос о Минских соглашениях Сурков сказал «да».



По его мнению, на войне против Украины армия РФ якобы «действует эффективно».

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Также Сурков считает, что нормализация отношений России и Запада возможна в обозримом будущем.

В свою очередь спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что основная задача Минских соглашений была — «все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства» и «лучше подробно уточнять у Суркова, что он имел в виду».

Суркова называли «архитектором» войны на Донбассе и главным идеологом создания террористических образований «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины.

В декабре экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения 2014−2015 годов были попыткой дать Украине время.

«Всем нам было ясно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время. Киев использовал это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина 2014/15 года — это не сегодняшняя Украина», — сказала она.

За несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину диктатор Путин заявил, что Минских соглашений теперь не существует.

За семь лет ни один пункт Минских соглашений так и не был реализован полностью.