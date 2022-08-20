Шойгу заявил, что причиной вторжения в Украину были «неприемлемые угрозы безопасности России» 20 августа, 14:42 Министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу (Фото:Минобороны РФ)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил очередное лживое оправдание захватнической войны России против Украины. Он утверждает, что решение о вторжении якобы было принято из-за «неприемлемых» угроз безопасности России, созданных Украиной.



Об этом он заявил на заседании Первого Международного антифашистского конгресса в субботу, 20 августа.

Шойгу повторил тезисы российской пропаганды о якобы геноциде на Донбассе и угрозах НАТО для РФ.

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«В течение восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны РФ.

По его словам, «на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий [Путин] принял единственное верное решение о проведении специальной военной операции».



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Россия вторглась в Украину еще в 2014 году после падения режима президента-беглеца Виктора Януковича, когда оккупировала Крым и инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой областях Украины и пошла на прямое военное вторжение, введя свои войска на украинский Донбасс без опознавательных знаков.

Россия с 2014 года цинично врала, что вооруженных сил РФ нет на территории Украины, но именно Россия подпитывала войну на Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию из кадровых российских военных, граждан РФ и местных жителей, управляемую кремлевским режимом.

Ранним утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о «специальной военной операции» в Украине и 200-тысячная группировка российских войск, которые стягивались к украинским границам на протяжении четырех месяцев, пошла на полномасштабное вторжение на территорию Украины по всему периметру российско-украинской, а также белорусско-украинской границ.



Целью захватнической войны против Украины Путин объявил якобы необходимостью "демилитаризации" и "денатификации" Украины. На самом же деле, российские войска разрушают гражданскую инфраструктуру в Украине, убивают гражданское население и депортируют жителей временно оккупированных украинских территорий, а сами захваченные территории в Кремле намерены присоединить к РФ, проведя незаконные референдумы.

Планы Путина быстро захватить Украину провалились, а российская армия понесла огромные потери в технике и живой силе.

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