«Теперь это очевидно». Путин жалеет, что не пошел на полный захват Донбасса в 2014 году 25 ноября, 18:41 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Shcherbak/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин сожалеет о том, что не пошел на полный захват Донбасса в 2014 году.

На встрече с якобы матерями погибших российских оккупантов, которые на самом деле оказались подставными, Путин снова обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений.

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Российский диктатор также соврал, что Россия якобы искренне хотела выполнять договоренности.

«Исходили из того, что, может, удастся договорится. И Луганск, Донецк как-то в рамках Минских договоренностей смогут воссоединится с Украиной. Мы искренне к этому шли, но мы не чувствовали до конца настроения людей, до конца невозможно было понять, что там происходит. Но теперь очевидно, что это воссоединение (оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины Россией — ред.) должно было произойти раньше, может, и не было тогда столько потерь, среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами. Ну, хорошо, что это вообще произошло», — заявил Путин.

Россия вторглась в Украину еще в 2014 году после падения режима президента-беглеца Виктора Януковича, когда оккупировала Крым и инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой областях Украины и пошла на прямое военное вторжение, введя свои войска на украинский Донбасс.

Россия с 2014 года цинично врала, что вооруженных сил РФ нет на территории Украины, но именно Россия подпитывала войну на Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию из кадровых российских военных, граждан РФ и местных жителей, управляемую кремлевским режимом.

Ранним утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о «специальной военной операции» в Украине и 200-тысячная группировка российских войск, которые стягивались к украинским границам на протяжении четырех месяцев, пошла на полномасштабное вторжение на территорию Украины по всему периметру российско-украинской, а также белорусско-украинской границ.



Целью захватнической войны против Украины Путин объявил необходимость «демилитаризации» и «денацификации» Украины. На самом же деле, российские войска разрушают гражданскую инфраструктуру в Украине, убивают гражданское население и депортируют жителей временно оккупированных украинских территорий.

Планы Путина быстро захватить Украину провалились, а российская армия понесла огромные потери в технике и живой силе.

