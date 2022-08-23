Россия зимой вторглась в Украину, потому что в 2014 году не получила хорошенько по роже — Зеленский
Президент Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Владимир Зеленский убежден, что Россия начала полномасштабную войну против Украины, потому что в 2014 году не получила достаточно жесткой реакции от мирового сообщества на оккупацию украинского Крыма.
Во время брифинга по итогам саммита Крымской платформы Зеленский заявил, что на данном этапе переговоры с РФ невозможны. Президент отметил, что страна-агрессор о них никогда не думала, потому что приняла решение оккупировать всю Украину.
«Поскольку в 2014 году они приняли это решение и хорошенько им по роже мир не дал, они пошли дальше. А мы им по роже даем», — сказал он.
Ранее Зеленский говорил, что переговоры возможны только при условии, что войска РФ покинут все территории Украины, включая Донбасс и Крым.
Он также отмечал, что на данном этапе Украина не готова к режиму прекращения огня.
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