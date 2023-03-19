Путин после «визита» в Мариуполь якобы посетил «командный пункт» военных — росСМИ 19 марта, 14:55 Владимир Путин в якобы «командном пункте» так называемой «СВО» (Фото:Скриншот с видео)

Российские пропагандисты заявили, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы провел совещание в «командном пункте» так называемой «специальной военной операции» в Ростове-на-Дону. Это произошло после поездки диктатора в оккупированный Крым и якобы визита Мариуполя.

Об этом сообщил российский пропагандистский канал Россия 24.



На кадрах видно, что Путин вошел на совещание в сопровождении начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

Видео дня

Путін провів нараду в командному пункті СВО у Ростові-на-Дону, пишуть РосЗМІ. Він зайшов на нараду у супроводі начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова pic.twitter.com/wWqVXP64ZI — NV (@tweetsNV) March 19, 2023

Вместе они идут по лестнице, затем заходят в какую-то комнату, где их встречает заместитель командующего группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин и якобы военные. Путин их приветствует и садится за стол.

Где и когда было записано это видео — неизвестно.

18 марта, по данным пропагандистских российских СМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин "посетил" временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Появилось видео его ночной поездки.

РосЗМІ заявляють, що путін відвідав окупований Маріуполь pic.twitter.com/uo6SNj6HDV — NV (@tweetsNV) March 19, 2023

По сообщениям пропагандистского издания РИА Новости, Путин «прибыл» в Мариуполь на вертолете, проехал по городу на автомобиле, осмотрел несколько объектов и пообщался с местными жителями.

На опубликованном видео показано, что Владимир Путин ездит по ночному городу и посещает Мариупольскую филармонию, из которой убрали клетки для фейкового трибунала над пленными бойцами.

18 марта российский диктатор Владимир Путин приехал в Крым. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ и именно в годовщину российского псевдореферендума на украинском полуострове.