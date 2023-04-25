«Король — голый». Интервью с ГУРовцем Андреем Юсовым — о существовании двойников Путина, ярости внутри оккупационной армии и бунте в РФ 25 апреля, 21:28 NV Премиум Существует много прямых и косвенных доказательств, что Путин использует технологию двойников, — Андрей Юсов (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Двойники диктатора Владимира Путина — не таблоидная тема, ведь есть слишком много прямых и косвенных доказательств использования этой технологии, заявил представитель пресс-службы ГУР Украины Андрей Юсов.

Он убеждает, что в России сейчас живут, как в сказке о голом короле: делают вид, что все в порядке. Но представители военно-политического руководства, бизнес-элит, которые пытаются выходить на связь с ГУР, непублично подтверждают технологию использования Путиным двойников.

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Какие настроения на фоне украинского наступления царят в российском обществе и армии, произойдет ли бунт, Юсов рассказал в интервью Radio NV.

— В The Washington Post написали, что если анализировать документы из Пентагона, якобы Главное управление разведки Минобороны готовило обстрелы Москвы на годовщину вторжения, но Украине отказали. Как вы можете это прокомментировать?

— Насколько известно, в Соединённых Штатах Министерство юстиции [продолжает] официальное расследование и данных утечек, и документов. Уже известно, что часть из них сфальсифицирована, часть — измененная правда.

Точно можем комментировать, что Украина абсолютно самостоятельна в принятии решений по защите и восстановлению суверенитета, противодействия российской военной агрессии. Все остальное — это слухи, и мы их комментировать не будем.

— Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов недавно дал несколько довольно интересных интервью, хочу кое-что уточнить у вас. Буданов довольно свободно говорит о двойниках Путина. У него, кажется, сомнений по этому поводу нет. Это вроде как таблоидная тема. Могли бы вы объяснить, на чем основывается уверенность нашей разведки, что двойники реально есть?