«Он же боится». Оккупированные Херсонскую и Луганскую области посещал не Путин, а его двойник — экс-командующий Аэромобильными войсками 18 апреля, 12:23 NV Премиум Путин высаживается с вертолета во время посещения оккупированной Херсонской области. Обнародовано 18 апреля 2023 года (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Оккупированные Россией украинские территории Херсонской и Луганской областей посещал двойник диктатора Владимира Путина, заявил в эфире Radio NV Иван Якубец, экс-командующий Аэромобильными (Десантно-штурмовыми) войсками Украины.

«На мой взгляд, это пиар-акция. Это не был Путин, по моему мнению. Учитывайте, сколько мы информации получаем о том, что, например из последнего, лидер „ДНР“ ожидал приема Путина шесть суток в связи с тем, что проходил карантин. А сейчас он с вертолета выходит и к военным подходит, в другой город улетел и т. д. Это же не Путин. Это не может быть Путин. Он же боится того, чтобы подхватить какую-нибудь инфекцию. Это была пиар-акция, которую выполняли его двойники, безусловно», — отметил Якубец.

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Также военный эксперт рассказал о целях такой поездки:

«Это рассчитано на то, [чтобы показать] российскому населению, что их главнокомандующий дееспособен, посещает фронт, разговаривает с военными. Якобы он все держит на контроле и уверен в их победах».

Ранее уже появлялась информация, что у диктатора есть двойники. Так бывший агент КГБ утверждал, что Путин использует двойника.

А, например, 19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Путин посетил оккупированный Мариуполь. Опубликовали несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями. В украинской разведке заявили, что сомневаются, что город посетил настоящий Путин.

Эксперты предполагают, что и на Рождество в храме был не кремлевский диктатор.

А еще осенью прошлого года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у Путина есть по меньшей мере три двойника.

Однако психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким считает, что вряд ли у Путина есть двойники, ведь процедура очень сложная.