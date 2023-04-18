«Он же боится». Оккупированные Херсонскую и Луганскую области посещал не Путин, а его двойник — экс-командующий Аэромобильными войсками

18 апреля, 12:23
NV Премиум
Поделиться:
Путин высаживается с вертолета во время посещения оккупированной Херсонской области. Обнародовано 18 апреля 2023 года (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Путин высаживается с вертолета во время посещения оккупированной Херсонской области. Обнародовано 18 апреля 2023 года (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Оккупированные Россией украинские территории Херсонской и Луганской областей посещал двойник диктатора Владимира Путина, заявил в эфире Radio NV Иван Якубец, экс-командующий Аэромобильными (Десантно-штурмовыми) войсками Украины.

«На мой взгляд, это пиар-акция. Это не был Путин, по моему мнению. Учитывайте, сколько мы информации получаем о том, что, например из последнего, лидер „ДНР“ ожидал приема Путина шесть суток в связи с тем, что проходил карантин. А сейчас он с вертолета выходит и к военным подходит, в другой город улетел и т. д. Это же не Путин. Это не может быть Путин. Он же боится того, чтобы подхватить какую-нибудь инфекцию. Это была пиар-акция, которую выполняли его двойники, безусловно», — отметил Якубец.

Видео дня

Читайте также:

Бывший сотрудник ФСО Глеб Каракулов подтвердил, что Владимир Путин использует двойников. (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS) Зачем Путину двойники? Рассказывает журналист, сделавший интервью с сотрудником охраны диктатора

Также военный эксперт рассказал о целях такой поездки:

«Это рассчитано на то, [чтобы показать] российскому населению, что их главнокомандующий дееспособен, посещает фронт, разговаривает с военными. Якобы он все держит на контроле и уверен в их победах».

Ранее уже появлялась информация, что у диктатора есть двойники. Так бывший агент КГБ утверждал, что Путин использует двойника.

А, например, 19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Путин посетил оккупированный Мариуполь. Опубликовали несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями. В украинской разведке заявили, что сомневаются, что город посетил настоящий Путин.

Эксперты предполагают, что и на Рождество в храме был не кремлевский диктатор.

А еще осенью прошлого года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у Путина есть по меньшей мере три двойника.

Однако психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким считает, что вряд ли у Путина есть двойники, ведь процедура очень сложная.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Владимир Путин Луганская область Херсонская область Двойник Радио NV Война России против Украины Путин двойники

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X