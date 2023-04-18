«Без стола? Это не Путин». В соцсетях спорят, кого из «двойников» Кремль использовал в Украине на этот раз

18 апреля, 14:20
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Пользователи не верят, что Путин действительно побывал в Украине (Фото:NV)

Пользователи не верят, что Путин действительно побывал в Украине (Фото:NV)

Во вторник, 18 апреля, российская пропаганда заявила, что глава кремлевского режима Владимир Путин якобы отправился на временно подконтрольную РФ территорию Херсонской и Луганской областей.

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В подтверждение этому были обнародованы видео, однако установить, где именно они были сняты на самом деле, не представляется возможным.

На одном из них, в частности, видно, как Путин показательно выходит из вертолета с почему-то уже заглушенным двигателем, а также стелу на въезде в Геническ, снятую якобы из окна его машины.

Видео дня

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На других же видео он и вовсе находится в помещениях, месторасположение которых установить никак нельзя.

При этом, зная о паранойе Путина касательно вирусов, из-за чего он избегает близкого контакта с лицами, не прошедшими карантин, и его страхах по поводу возможного покушения, из-за которых российский диктатор большую часть времени скрывается в «бункере», пользователи соцсетей усомнились, что на обнародованных кадрах действительно он.

https://twitter.com/adultsonly_mag/status/1648223754219139074
https://twitter.com/prelatSimon/status/1648264179898253314
https://twitter.com/KonstancjaKorn/status/1648219070141980673
https://twitter.com/Czerw666/status/1648207716354072576
https://twitter.com/Don_Vito007/status/1648200807429423107
https://twitter.com/UmiZumka/status/1648221172058734594
https://twitter.com/yozh_v/status/1648220283495411713
https://twitter.com/podolyak_m/status/1648240477483720709?s=21
https://twitter.com/ukraine_map/status/1648263665152319488
https://twitter.com/1964Matov/status/1648250442973888514

В связи с этим они начали делиться своими предположениями, кто же из «двойников» Путина позировал для телевизионной картинка на федеральных каналах на этот раз.

https://twitter.com/pumach1/status/1648264657172414467
https://twitter.com/Gis1Kris/status/1648204163157835776
https://twitter.com/DidoWojtas/status/1648242676653867014
https://twitter.com/knuwartomasz/status/1648206423690559488
https://twitter.com/Chif17328907/status/1648249803514560514
https://twitter.com/manita41176347/status/1648214924294774786

Стоит напомнить, что предыдущий его «вояж» в разрушенный россиянами Мариуполь также не вызвал доверия в соцсетях из-за ненатуральности постановки.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Соцсети Луганская область Фейк Херсонская область Российская пропаганда Война России против Украины

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