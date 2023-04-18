«Без стола? Это не Путин». В соцсетях спорят, кого из «двойников» Кремль использовал в Украине на этот раз 18 апреля, 14:20 Пользователи не верят, что Путин действительно побывал в Украине (Фото:NV)

Во вторник, 18 апреля, российская пропаганда заявила, что глава кремлевского режима Владимир Путин якобы отправился на временно подконтрольную РФ территорию Херсонской и Луганской областей.

В подтверждение этому были обнародованы видео, однако установить, где именно они были сняты на самом деле, не представляется возможным.

На одном из них, в частности, видно, как Путин показательно выходит из вертолета с почему-то уже заглушенным двигателем, а также стелу на въезде в Геническ, снятую якобы из окна его машины.

Видео дня

На других же видео он и вовсе находится в помещениях, месторасположение которых установить никак нельзя.

При этом, зная о паранойе Путина касательно вирусов, из-за чего он избегает близкого контакта с лицами, не прошедшими карантин, и его страхах по поводу возможного покушения, из-за которых российский диктатор большую часть времени скрывается в «бункере», пользователи соцсетей усомнились, что на обнародованных кадрах действительно он.

В связи с этим они начали делиться своими предположениями, кто же из «двойников» Путина позировал для телевизионной картинка на федеральных каналах на этот раз.

Стоит напомнить, что предыдущий его «вояж» в разрушенный россиянами Мариуполь также не вызвал доверия в соцсетях из-за ненатуральности постановки.