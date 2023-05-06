«Страдает и тоскует». Путин пропал из-за неудач — бывший спичрайтер диктатора 6 мая, 08:03 Владимир Путин прячется после неудач на войне и в дипломатии, считает Аббас Галлямов (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Экс-спичрайтер российского диктатора Аббас Галлямов в интервью Radio NV заявил, что Владимир Путин пропал из-за ряда неудач, с которыми он столкнулся в последнее время.

Как отметил Галлямов в эфире Radio NV, в день, когда стало известно об атаке дронов на Кремль, по российскому телевидению показали вероятно снятый ранее сюжет о встрече Путина с одним из российских губернаторов, «чтобы продемострировать, что все нормально».

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Такую демонстрацию политолог назвал «старой кремлевской традицией».

«Почему Кремль это делает? Потому что он понимает: когда люди взволнуются и почувствуют, что что-то им угрожает, лояльности не будет, она исчезнет, испарится. … И это делегитимизирует, поэтому Кремль усиленно пытается делать вид, что все нормально, все по плану», — объяснил он.

Галлямов назвал исчезновение Путина на фоне новостей об атаке на Кремль «вполне объяснимым».

«В последние дни очень много неудач, очень много поражений. Такое уже было в прошлом году, когда из-за неудач он пропадал. Может быть, у него даже и здоровье портится в такие моменты, стресс все-таки. Может быть просто он растерян — не знает, что сказать, он зол, нервный, психованный. Не столько там физическая проблема, сколько психическая. В такие моменты, наверное, он уединяется где-то у себя на Валдае и страдает, тоскует, так сказать», — сказал политолог.

Среди последних неудач Путина он назвал провал наступления под Бахмутом и предчувствие мощного контрнаступления Украины, просьбу ЮАР отказаться от визита Путина в эту страну на саммит БРИКС летом 2023 года из-за ордера на его арест, выданный Международным уголовным судом, голосование за «антироссийскую резолюцию в ООН» в том числе Индии и стран СНГ, «тех стран, из которых российская пропаганда пытается изображать союзников», а также «эррозию социальной базы режима».

«В политике все решает динамика, ощущение динамики. Не абсолютная величина, а именно динамика — в какую сторону развивается ситуация. И здесь динамика, совершенно очевидно, негативная для Путина, для России», — отметил Галлямов.

4 мая пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Владимир Путин отреагировал на атаку дронов на Кремль, заявил, что он в сложных ситуациях якобы "сохраняет спокойствие".