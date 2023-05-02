Путин уже понял, что его ждет провал в войне — эксперт 2 мая, 16:27 Встреча российского диктатора Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москве, 17 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Radio NV заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже понял, что его ждет провал в войне против Украины.

«По моему мнению, по крайней мере Путин для себя уже понял, что его, скорее всего, ждет провал в этой операции», — заявил Мельник в эфире Radio NV.

Эксперт считает, что, чтобы «сохранить лицо», Путин попытается «снять, например, Герасимова (глава Генштаба РФ Алексей Герасимов, который сейчас также руководит оккупационными войсками в Украине), Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу)».

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Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения Путин не назначал единого командующего всей российской военной операции в Украине, «потому что у него была уверенность в том, что это будет успешный блицкриг, и поэтому он не хотел делить славу победы ни с одним из военных командиров».

Однако, продолжил Мельник, после отступления из Черниговской области и последующих провалов российской армии уверенность российского диктатора пошатнулась, и он «начал назначать (командующих российйскими оккупационными войсками в Украине - ред.) сначала неофициально, затем официально, чтобы перевести вину за провалы «на кого-то из военных».

13 апреля президент США Джо Байден заявил, что Путин недооценил решительность мира в отношении Украины и «ошибся по всем направлениям».

15 апреля бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов назвал «кадровую чехарду» одним из признаков метания и истерики российского диктатора.

