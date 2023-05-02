Великобритания не пригласила на коронацию Чарльза III Путина, Лукашенко и еще пять стран — Reuters 2 мая, 22:20 В Великобритании готовятся к коронации Чарльза III (Фото:REUTERS/Maja Smiejkowska)

На церемонию коронации короля Чарльза ІІІ не приглашали российского диктатора Путина и его приспешника Александра Лукашенко, а также глав Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника Reuters, на коронацию пригласили глав государств, с которыми у Великобритании есть полноценные дипломатические отношения, а также представители государств Содружества наций и заморских территорий Британии. Также приглашения получили высокопоставленные дипломаты КНДР и Никарагуа.



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Как ранее сообщало BBC, список гостей на церемонии контролирует британское правительство, поскольку коронация короля Чарльза — это государственное событие. Точно известно, что церемонию посетят премьер-министр Великобритании Риши Сунак, а также члены Кабинета министров и перы Палаты лордов. Также на событие приглашены бывшие премьер-министры Лиз Трасс и Тони Блэр, а также первый министр Шотландии Хамза Юсуф.

Коронацию планируют посетить президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, премьер-министр Пакистана Шебаз Шариф, президент Филиппин Фердинанд Маркос и президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент США Джо Байден пропустит церемонию, вместо него ее посетит первая леди Джилл Байден.



На коронации ожидаются также представители мировых королевских семей: князь Монако Альбер и княгиня Шарлен, король Испании Фелипе и королева Летиция, наследный принц Японии Фумихито Акисино, король Швеции Карл XVI Густав вместе с дочерью кронпринцессой Викторией.

Официальная церемония коронации короля Чарльза ІІІ состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Служба начнется в 11:00 по британскому времени (13:00 — по киевскому времени) и продлится около трех часов.

Старший сын королевы Елизаветы Чарльз был провозглашен королем Чарльзом ІІІ через два дня после смерти матери, Елизаветы ІІ, 8 сентября 2022 года. Она скончалась в возрасте 96 лет.

