«Невозможно представить большего позора». Политолог Аббас Галлямов — об убийственных репутационных потерях Путина и преемнике Медведеве
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Artem Geodakyan/Pool via REUTERS)
Наступление РФ в Бахмуте явно провалилось. В ЮАР не ждут диктатора Владимира Путина с офлайн визитом, потому что арестуют. И даже Китай проголосовал за антироссийскую резолюцию ООН.
У Кремля за последнее время случилось очень много неудач, констатирует российский политолог Аббас Галлямов.
А теперь, продолжил он, еще и удар беспилотниками по кремлевской башне — невозможно представить большего позора.
В такие моменты, предполагает Галлямов, Путин уединяется где-то на Валдае и страдает, тоскует.
Какое будущее у диктатора после такого провала и почему нельзя исключать, что когда-то президент России, а сейчас нетрезвый блогер Дмитрий Медведев станет преемником и вновь займет место Путина, Галлямов рассказал в интервью Radio NV.