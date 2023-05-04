«Невозможно представить большего позора». Политолог Аббас Галлямов — об убийственных репутационных потерях Путина и преемнике Медведеве 4 мая, 21:28 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Artem Geodakyan/Pool via REUTERS)

У Кремля за последнее время случилось очень много неудач, констатирует российский политолог Аббас Галлямов.

А теперь, продолжил он, еще и удар беспилотниками по кремлевской башне — невозможно представить большего позора.

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В такие моменты, предполагает Галлямов, Путин уединяется где-то на Валдае и страдает, тоскует.

Какое будущее у диктатора после такого провала и почему нельзя исключать, что когда-то президент России, а сейчас нетрезвый блогер Дмитрий Медведев станет преемником и вновь займет место Путина, Галлямов рассказал в интервью Radio NV.