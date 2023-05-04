Песков ответил, как диктатор Путин отреагировал на атаку дронов по Кремлю, и обвинил во всем США 4 мая, 13:23 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Владимир Путин отреагировал на атаку дронов на Кремль, заявил, что он в сложных ситуациях якобы «сохраняет спокойствие».

Об этом сообщает Интерфакс.

Песков утверждает, что Путин в сложных, экстремальных ситуациях якобы всегда «сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает».

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По его словам, после атаки на куполе Сенатского дворца «опалено буквально два медных листа», их сегодня или завтра заменят.



Песков заявил, что Кремль усилит меры безопасности, но как именно, пока не сообщается.

Никакого специального телеобращения Путина в связи с атакой дронов не планируется. Экстренного заседания Совета безопасности РФ тоже не будет.

Спикер диктатора заявил, что решение об атаке якобы было принято в Вашингтоне.

«Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне, — они, конечно, смехотворны абсолютно», — сказал он.

Песков заявил, что «все виновные будут найдены» и «их ждет суровое и неотвратимое наказание».

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.



Владимир Зеленский позже также подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.