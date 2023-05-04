Песков ответил, как диктатор Путин отреагировал на атаку дронов по Кремлю, и обвинил во всем США

4 мая, 13:23
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Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Владимир Путин отреагировал на атаку дронов на Кремль, заявил, что он в сложных ситуациях якобы «сохраняет спокойствие».

Об этом сообщает Интерфакс.

Песков утверждает, что Путин в сложных, экстремальных ситуациях якобы всегда «сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает».

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По его словам, после атаки на куполе Сенатского дворца «опалено буквально два медных листа», их сегодня или завтра заменят.

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Песков заявил, что Кремль усилит меры безопасности, но как именно, пока не сообщается.

Никакого специального телеобращения Путина в связи с атакой дронов не планируется. Экстренного заседания Совета безопасности РФ тоже не будет.

Спикер диктатора заявил, что решение об атаке якобы было принято в Вашингтоне.

«Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне, — они, конечно, смехотворны абсолютно», — сказал он.

Песков заявил, что «все виновные будут найдены» и «их ждет суровое и неотвратимое наказание».

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.

Владимир Зеленский позже также подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Кремль Дмитрий Песков Война России против Украины

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