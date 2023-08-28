В Кремле заявили, что вопросами похорон Пригожина должны заниматься его родственники, и ответили, придет ли на них Путин 28 августа, 14:41 Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе (Фото:REUTERS/Stringer)

Кремль пока не знает, в каком формате пройдут похороны главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, когда решение будет принято, оно будет обнародовано.

Об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское информагенство РИА Новости.

«Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь, конечно, основываются на решении родственников», — сказал он.

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По словам Пескова, ответа на вопрос о том, посетит ли похороны диктатор Владимир Путин, пока также «нет».

Крушение самолета Пригожина — что известно

В Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация заявила, что на борту были хозяин группы Вагнер Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».



В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.