Впервые за 10 лет. Немощный Путин отменил пресс-конференцию из-за рака и страха переворота — The Sun 13 декабря, 11:42 Владимир Путин боится общаться в прямом эфире даже с российскими СМИ (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Немощный российский диктатор Владимир Путин впервые отменил ежегодную крупную пресс-конференцию, так как «борется с раком и ожидает переворота из-за военной катастрофы в Украине», пишет The Sun.

Он также решил не праздновать Новый год в Кремле.

Издание отмечает, что это происходит на фоне постоянных слухов о плохом здоровье диктатора и продолжающейся войной в Украине, превратившейся для Путина в катастрофу.

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Сообщалось, что он болен целым рядом болезней — от рака до болезни Паркинсона. Также СМИ не раз писали, что Путин выглядит нездоровым на записях официальных мероприятий.

Кроме того, растет недовольство неудачной войной в Украине, число российских потерь на которой приближается к 100 тысячам.

Итоговая пресс-конференция президента РФ проводилась в декабре с 2012 года. The Sun пишет, что в этом году «слабый и немощный» Путин, похоже, хочет уклониться от расспросов о неудачах России и неопределенном будущем.

Считается, что Путин рассчитывал победить Украину за несколько дней, но в итоге получил долгую и кровавую борьбу в окопах. Наступление РФ было остановлено и отброшено назад украинцами, которых поддерживает Запад. Сейчас предполагается, что будущее российского диктатора зависит от успеха или неудачи его вторжения. Путина предупредили, что он может столкнуться с внутренним восстанием, если ему не удастся чего-то добиться на Украине, отмечает издание.

В статье говорится, что это следует из заявлений высокопоставленных украинских чиновников о том, что Путин опасается, что его убьют, если он проиграет войну на Украине, и поэтому «борется за свою жизнь».

Тем временем, секретные российские шпионские документы, обнародованные The Sun Online свидетельствуют о том, что здоровье российского диктатора под угрозой.

Состояние Путина не раз обсуждалось в СМИ, так как во время публичных появлений он выглядел нервным, нетвердо стоял на ногах и иногда задыхался.

The Sun пишет, что в начале года Путина «видели сжимающим толстый плед во время просмотра парада», а на прошлой неделе он шатался и запинался, когда говорил на камеру с бокалом шампанского в руках.

Итоговая пресс-конференция президента РФ обычно проходит с 14 по 23 декабря, но 12 декабря Кремль объявил, что ее не будет.

На ежегодной пресс-конференции Путин регулярно отвечал на вопросы более чем 500 российских, а также иностранных журналистов в ходе крупного телевизионного прямого эфира, который мог длиться более четырех часов.

Решение отменить пресс-конференцию было принято, несмотря на то, что уже сообщалось, что Путин решил, что западным СМИ следует запретить участие в мероприятии на фоне войны в Украине.

Полная отмена пресс-конференции говорит о том, что российский диктатор не готов встретиться даже с российскими журналистами в прямом эфире и открыто отвечать на вопросы о своей войне.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что тот найдет способ связаться с кремлевским «пулом», преимущественно сверхлояльными журналистами, многие из которых представляют государственные СМИ.

Песков заявил, что пресс-конференция Путина может состояться в Новом году, но не назвал конкретную дату или формат.

«Что касается большой пресс-конференции — да, до Нового года ее не будет. Однако мы ожидаем, что президент найдет способ общаться… с кремлевским пулом», — сказал пресс-секретарь Путина

До этого Путин отложил свою ежегодную Прямую линию с «простыми россиянами» из-за опасений, что он столкнется с жалобами на войну и хаотичную мобилизацию.

Песков также не назвал дату выступления Путина перед российским Советом Федерации, что по конституции является формальной ежегодной обязанностью, и сообщил, что диктатор не будет праздновать Новый год в Кремле.

В 2019 году на итоговую пресс-конференцию Путина были аккредитованы рекордные 1895 журналистов.

Недавние успехи Украины теперь открывают ворота в Крым, территорию, незаконно захваченную Россией в 2014 году.

Возвращение полуострова в руки Украины стало бы для Путина беспрецедентным провалом.