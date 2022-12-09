«Выглядел критически больным». Отекшие лицо и руки и непроизвольные движения Путина, вернувшегося к ядерным угрозам, привлекли внимание СМИ 9 декабря, 13:50 Российский диктатор Владимир Путин во время онлайн-встречи с Советом по правам человека при президенте РФ (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Во время встречи на этой неделе, на которой российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к ядерным угрозам, он выглядел «критически больным», пишет RadarOnline.com.

Слухи о плохом состоянии здоровья Путина подогрел его внешний вид во время онлайн-встречи с российским Советом по правам человека.

Во время этой встречи его лицо и руки выглядели более отекшими, чем обычно. акже было замечено, что во время встречи он бесконтрольно сжимал руки. По мнению некоторых источников, это является признаком болезни Паркинсона.

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Кроме того, сами комментарии Путина о продолжающемся российском вторжении в Украину были шокирующими. Хотя российский диктатор прямо не угрожал применить ядерное оружие против Украины, он заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

«У нас есть самое современное оружие, но мы не хотим им размахивать», — сказал он, добавив, что Россия «использует все имеющиеся в нашем распоряжении средства для защиты России и нашего народа» и «это не блеф».

«Что касается продолжительности спецоперации, то, конечно, это может быть долгий процесс», — продолжил Путин. Он проигнорировал недавнюю серию отступлений, которые его войска были вынуждены совершить после серии успешных контрнаступлений Украины.

«Появились новые территории — что ж, это все равно значительный результат для России», — сказал он, не упомянув об отступлении своих войск из Херсона.

Путин появился на видеовстрече с отекшим лицом и дрожащими руками всего через несколько дней после появления информации о том, что он упал с лестницы в своей московской резиденции и «непроизвольно испражнился».

В Telegram-канале Генерал СВР, который предположительно ведет бывший кремлевский чиновник, сообщалось, что Путин упал с пяти ступенек и приземлился на копчик. То, что он якобы «непроизвольно испражнился» в сообщении в этом Telegram-канале связывают с «раком, поразившего его желудок и кишечник».

Пресс-служба президента Российской Федерации опровергла эту информацию Newsweek по электронной почте, заявив, что «необоснованное утверждение» «полностью не соответствует действительности».

До этого сообщалось, что Путин схватился за стул во время переговоров с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, а его руки при этом стали фиолетовыми.

В начале ноября британский генерал, бывший глава Генштаба страны и член палаты лордов Ричард Даннат заявил, что у российского диктатора Владимира Путина почернели сверху кисти рук, что может говорить о том, что в них вводят инъекции.

Также СМИ писали о недавно обнародованном Кремлем видео, на котором Владимир Путин проезжает по Крымскому мосту, крепко схватившись за руль автомобиля Mercedes.

В мае глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял Украинской правде, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, как отмечал тогда глава ГУР, «надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит».

Информация о том, что у Путина рак и болезнь Паркинсона, время от времени появляется в СМИ.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

Из-за его якобы продолжающихся проблем со здоровьем, а также из-за того, что ему не удается успешно захватить Украину, Путин якобы планирует отойти от власти «в следующие 13 месяцев».

«Он наверняка уйдет до 2024 года», — недавно предсказал российский политолог Валерий Соловей. «Возможно даже, что он объявит об уходе до Нового года, но это зависит от состояния его здоровья».