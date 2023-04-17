Признак серьезных заболеваний. Врач оценил состояние здоровья Путина 17 апреля, 16:15 Политический карикатурист Андре Каррильо недавно отметил, что лицо Владимира Путина стало более одутловатым за те годы, что он его рисовал (Фото:Sputnik/Alexei Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Руководитель программы медицинских наук в Медицинской школе Честера Гарет Най рассказал, признаком каких серьезных заболеваний может быть отекшее лицо российского диктатора Владимира Путина, пишет Daily Star.



То, что лицо Путина изменилось, недавно отметил известный политический карикатурист Андре Каррильо в New Statesman, он сказал, что лицо диктатора стало «более одутловатым» за те годы, что он его рисовал, пишет издание.

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Карикатурист предположил, что дело в пластической хирургии, однако в последние годы появилось множество утверждений о плохом здоровье Путина, часть из которых связана с тем, как выглядит его лицо.

Руководитель программы медицинских наук в Медицинской школе Честера Гарет Най рассказал Daily Star об основных возможных причинах того, почему лицо диктатора так выглядит.

«Лицо может казаться опухшим по ряду причин, от острых до хронических с различной степенью тяжести. Первое, что нужно учитывать, это то, что возраст играет огромную роль в каждом аспекте нашего тела, включая лицо, которое может создавать видимость чего-то скрытого, тогда как это просто естественно. С возрастом кожа уже не такая гладкая и прочная, как в молодости, она обвисает и становится дряблой, что позволяет естественным жировым отложениям перемещаться ниже, чем раньше. В сочетании с изменениями в ушах и носу с возрастом, у большинства лиц в итоге нижняя половина лица вокруг подбородка и шеи становится опухшей», — рассказал Най.

Однако, по словам врача, причиной может быть не только возраст, но и ряд болезней.

«Кроме возраста, наиболее распространенными причинами отека лица являются аллергии или инфекции, особенно в области пазух или зубов, которые могут стать опасными для жизни, если они перекрывают горло или дыхательные пути. Это вряд ли относится к людям с продолжительной отечностью», — отметил он.

Еще одной причиной может быть заболевание под названием розацеа.

«Причина этого состояния неизвестна, но оно характеризуется симметричным покраснением лица, которое каждый раз сохраняется примерно на 10 минут. Известно, что оно вызывает отек лица и может усилится из-за внешних температур, эмоциональных факторов или определенных диетических факторов. Существуют лекарства для лечения этого состояния, но наиболее часто используемый подход заключается в том, чтобы пациенты избегали триггеров», — объяснил врач.

Такдже причиной отека лица может быть синдром Кушинга, связанный с повышенным уроввнем кортизола в организме «либо из-за стероидных препаратов, либо из-за проблем с надпочечниками».

«Это состояние, характеризующееся круглым, лунообразным лицом с кожей, на которой легко появляются синяки. Обычно его лечат путем медленного уменьшения количества принимаемых вами лекарств или путем обнаружения и устранения проблемы с надпочечниками. Если его не лечить, вы подвергаетесь гораздо большему риску диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказал доктор Най.

Также причиной отека лица может быть пониженная активность щитовидной железы или гипотериоз.

«На некоторых поздних стадиях гипотиреоза у вас может появиться одутловатое лицо», — сказал врач, отметив, что есть много более очевидных признаков, по которым можно поставить диагноз до того, как отек появится.

«По сути, изменения лица чаще всего связаны с изменением свойств кожи с возрастом. В редких случаях это может быть признаком серьезной основной эндокринной проблемы, но у подавляющего большинства пациентов такие проблемы легко поддаются лечению», — подытожил он.

В начале декабря 2022 года СМИ писали, что во время онлайн-встречи с российским Советом по правам человека лицо и руки Путина выглядели более отекшими, чем обычно.

В СМИ также не раз появлялись сообщения, что российский диктатор принимает стероиды для лечения онкологического заболевания.