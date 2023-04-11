«Боль в голове, нарушение зрения, онемение языка». СМИ рассказали о новых смптомах болезней Путина 11 апреля, 18:02 Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с губернатором Приморской области РФ 10 апреля (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин жалуется на «сильную боль в голове, нарушение зрения и онемение языка», пишет Mirror.

Издание напоминает, что с начала войны появлялись неподтвержденные заявления о том, что у российского диктатора много проблем со здоровьем, в том числе рак щитовидной железы и болезнь Паркинсона.

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Telegram-канал Генерал СВР сообщил о жалобах Путина на «сильную боль в голове, нарушение зрения и онемение языка», а также на «частичную потерю чувствительности в правой руке и ноге», из-за чего ему понадобилась срочная медицинская помощь.

Генерал СВР часто сообщает о плохом состоянии здоровья российского диктатора и утверждает, что располагает инсайдерской информацией из Кремля, напоминает издание.

Согласно этому сообщению, Путину оказали «первую помощь» и «консилиум врачей» назначил ему лекарства и посоветовал «полный покой».

Однако он, как сообщается, отказался отдыхать, а вместо этого получил мрачные сводки с войны.



Состояние диктатора улучшилось и больше не вызывало беспокойства у медиков, говорится в сообщении.

Генерал СВР отмечает. что больше были обеспокоены «близкие президента», у которых «столь резкое ухудшение здоровья Владимира Путина вызвало нервную реакцию, больше похожую на панику».

Канал регулярно заявлял, что Путин неизлечимо болен раком и что его состояние и лекарства влияют на принятие им решений, связанных с войной в Украине.

«Несмотря на онкологию у президента и негативные прогнозы врачей, его близкое окружение и семья тешат себя оптимизмом и надеждами, что всё будет тянуться чуть ли не вечно», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Также сообщается, что позже у Путина снова заболела голова.

«Временное резкое ухудшение состояния здоровья президента уже заставило ближайшее окружение напрячься. Внезапная смерть Путина поставит их всех … на грань выживания», — утверждает Генерал СВР.

В сообщении говорится, что «ни у кого из них не было даже примерного плана действий в таком случае».

Ранее издание The Sun со ссылкой на Telegram-канал Генерал СВР писало, что здоровье Путина ухудшилось, и он не есть из-за сильных болей в желудке.