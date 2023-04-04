Путин отказывается от еды из-за сильных болей в желудке, утверждает «кремлевский инсайдер» — The Sun 4 апреля, 15:54 На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым 3 апреля Владимир Путин ерзал и хватался за стол (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Утверждается, что здоровье российского диктатора Владимира Путина «ухудшилось» и он не ест из-за сильных болей в желудке, пишет The Sun со ссылкой на «кремлевского инсайдера».



Издание напоминает о слухах о том, что российский диктатор имеет сразу несколько тяжелых заболеваний, связанных с тем, что у него появляются отеки и подергиваются ноги.

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The Sun ранее сообщало о документах, согласно которых у Путина рак поджелудочной железы и болезнь Паркинсона на ранней стадии. Сейчас утверждается, что здоровье Путина ухудшилось.

Телеграм-канал Генерал СВР, который утверждает, что получает информацию от кремлевского инсайдера, с самого начала войны публиковвал неподтвержденную информацию.

В публикации от 3 апреля он заявил:

«На выходных самочувствие президента ухудшилось. Он практически ничего не ел и периодически жаловался на боли в животе и подступающие приступы тошноты. После приёма лекарств на время симптомы пропадали. Путин, несмотря на то, что в выходные проводит время в резиденции, практически постоянно находится в помещениях бункерного типа, опасаясь возможных ударов с воздуха».

В тот же день Путин «с отекшим лицом» провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, пишет издание. Во время этой встречи он ерзал и хватался за стол.

На прошлой неделе политолог Валерий Соловей заявил, что Путин находится «на спидах» во время ключевых встреч, напоминает также The Sun. Соловей утверждает, что российский диктатор проходит лечение у израильских и китайских врачей.

Предыдущие утверждения Соловья о плохом состоянии здоровья Путина опровергались. Сейчас политолог говорит, что Путин принимает «очень сильные стимуляторы» и значительно потерял вес.

Telegram-канал Генерал СВР ранее утверждал, что побочным эффектом лечения Путина может быть гнев.

Сообщалось также, что запаниковавший диктатор внезапно засекретил ошеломляющие данные, которые, по-видимому, доказывали, что он лечился от рака.

Бывший глава ЦРУ Джеймс Олсон также утверждал, что Путина могут убить, чтобы прекратить войну в Украине. По его словам, вокруг российского диктатора «кружат акулы», пишет издание.

Олсон сказал The Sun, что Путин сейчас находится в безвыходной ситуации — война либо заходит в тупик, либо заканчивается его смертью.

По словам Олсона, Путин никогда не откажется от войны, если останется при власти, поэтому единственный способ закончить войну — свергнуть или убить Путина.

«Олсон, прослуживший более 30 лет в ЦРУ и получивший медали за свою службу, объяснил, что у Путина дела обстоят не очень хорошо — либо его приятели-олигархи, либо его военные, либо даже его люди должны выступить против него», — говорится в материале.