«Самоуверенность, возможна деменция». Психотерапевт комментирует ментальное состояние российского диктатора Путина 21 марта, 21:07 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Alexander Vilf via REUTERS)

На фоне разрешения Россией полномасштабной войны против Украины, среди специалистов в области психиатрии и психологии возникли дискуссии по поводу ментального здоровья российского диктатора.

Врач-невролог и психотерапевт Александра Щебет рассказала в эфире Радио НВ, какие именно теории относительно диагноза Путина преобладают в научном сообществе как в Украине, так и в мире.

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Александра Щебет врач-невролог и психотерапевт

Рассмотрим несколько теорий. Есть интересные сплетни по поводу его состояния здоровья, которые имеют в себе физиологическую подоплеку. Во-первых, что у Путина стероидная агрессия. Есть такая вероятность, что он употребляет стероиды. Это группа медицинских препаратов, которые в мирное время принимают преимущественно спортсмены, чтобы накачать мышечную массу. Но мы сейчас говорим о кортикостероидах — препараты достаточно сильного действия, влияют на иммунитет, угнетая его. Их назначают при достаточно серьезных состояниях.

Одна из теорий, что у Путина есть онкология, поэтому ему назначали эти кортикостероиды. Возможно, там еще есть состояния.

При таких состояниях назначаются очень высокие дозы кортикостероидов. Но они обладают рядом побочных эффектов. Во-первых, если вы посмотрите его фотографии или видео, посмотрите на его внешний вид, начиная где-то с 2018 года по сегодняшний день, вы обратите внимание, что у него черты лица стали более «натянутыми».

При том, ботокс здесь совершенно ни при чем. Здесь даже косметические филлеры ни при чем.

Это тоже может быть что-то другое. У стероидов есть такой побочный эффект, чисто внешний, называется «луновидное лицо». Когда лицо становится похожим на полнолуние. Похоже? И мне похоже. И тоже большинству специалистов. Почему, собственно, британцы высказали такую теорию, ведь очень похоже. Кроме того, одним из проявлений побочных эффектов кортикостероидов является психологические нарушения, ментальные нарушения, даже до деменции. Деменция — это граничное, психиатрически-неврологическое состояние, когда нарушается и критичность мышления, и довольно много чего.

Я не думаю, что его поступки диктуются лекарством, просто лекарство усиливает то, чем он руководствуется. И здесь тоже есть логика, потому что когда человек на стероидах, у него очень резко падает иммунитет. Вспомним COVID. И почему он прячется в бункере последние два года? Если у него реально есть стероидные назначения, значит, его иммунитет на очень низком уровне, и он слишком восприимчив к любой инфекции? И если он принимает, это так.

Что касается личности, то она формируется к 16−18 годам, это предел. Мы знаем его биографию достаточно хорошо. То есть о каких-то типах личностных черт мы можем сейчас говорить достаточно хорошо. Но мы все знаем, что абсолютная власть развращает. Что это значит? Есть такой известный лорд в Британии Дэвид Оуэн. Он врач. Он когда-то был министром иностранных дел в Британии. И на пенсии он себе позволил такую роскошь, занимается изучением представителей власти на предмет их адекватности. И вот он вывел такой синдром. То есть как раз это то, что я говорю, что абсолютная власть развращает.

Там есть целый ряд симптомов. В частности, максимальная уверенность в своей правоте и в правоте своих взглядов. Некоторые риторические моменты. Например, когда представитель власти говорит «мы», то есть олицетворяет мнение всей страны и говорит, что это его ответственность. Когда представитель власти не заинтересован в решении неотложных проблем страны, а решает те проблемы, которые с его точки зрения на самом деле важны. Он может видеть врагов вокруг, воевать со всем миром.

При этом с этим синдромом не все так однозначно. Ряд политиков имели этот синдром. И у некоторых после этого были установлены психиатрические диагнозы. То есть, его можно рассматривать только как часть психиатрического диагноза. Потому что чаще всего этот синдром уходит, когда человека отстраняют от власти.

С точки зрения этого же синдрома он вряд ли готов идти к компромиссу, но все зависит от людей, которые дают ему информацию и уже от того, как они ее дают. И он тогда базирует свои логичные выводы, с его точки зрения логичные, на основе той информации, которая ему поступает. То есть мы не знаем, если ему предоставят это так, что «мы договорились», «мы победили» и так далее, вполне возможно, что он так и скажет. Мы этого не знаем, мы не можем залезть в его голову, потому что у нас с вами критическое мышление, во-первых, есть, во-вторых, оно работает по-другому.

Относительно окружения и потоков информации они могут оказывать абсолютное влияние на личность. Потому что, в принципе, безотносительно Путина, человек существо социальное, и мы формируемся и формируем наши суждения под влиянием окружения. И потому здесь, кстати, говорить о конкретном Путине тоже не очень корректно, потому что есть «коллективный Путин». Там сформировался в России «порочный круг» по отношению к культуре и институтам, которые эту культуру сейчас поддерживают, что там я даже не знаю. Если сейчас их пустить в средние века, ближайшие сто лет они не изменятся.

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