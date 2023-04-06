Сбежавший из РФ офицер ФСО рассказал, как Путин ходит по врачам и окружает себя пулом «чистых» после жесткого карантина 6 апреля, 12:15 Все окружение Путина проходит строгий двухнедельный карантин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Сбежавший из России Глеб Каракулов — капитан Федеральной службы охраны, который до середины октября 2022 года работал инженером в управлении президентской связи — рассказал новые подробности о здоровье Владимира Путина.

На фоне слухов о якобы смертельных болезнях Путина Каракулов высказал предположение, что если у диктатора и есть какие-то проблемы со здоровьем, то скорее возрастные, «ничего такого сверхкритичного». Бывший офицер ФСО сообщил в интервью российскому центру Досье, что с 2009 года он участвовал в более чем 180 командировках, налаживая выездную спецсвязь для Путина. И за весь этот период из-за болезней диктатора было отменено не более двух командировок.

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«Я могу сказать, что мы с ним частенько в командировки ездим, и он до 2020 года очень часто бывал в поездках. Потом он сел в бункер [в период пандемии] и, может быть, одну или три командировки в год проведет. А до коронавирусного года командировок было очень много. Реально мы по 2−3 недели или даже месяц могли находиться не в Москве. Именно из-за того, что он заболел, по-моему, одна или две командировки были отменены», — пояснил Глеб Каракулов, подтвердив, что речь идет о периоде в 13 лет. При этом он добавил, что эти отмененные поездки, возможно, «даже шли одна за другой».

«В плане здоровья у него, наверное, лучше, чем у многих других людей его возраста», — отметил офицер ФСО.

В то же время, рассказал он, Владимир Путин действительно проходит регулярные ежегодные медицинские проверки. Каракулову известно об этом, поскольку в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) Москвы во время визитов президента также проводили спецсвязь. Также сбежавший сотрудник ФСО обратил внимание, что в 2022 году такая проверка у Путина была скорее внеплановой и выпала на апрель прошлого года — то есть вскоре после того, как армия РФ была вынуждена отвести свои войска из-под Киева и с севера Украины.

«В том году я могу обратить внимание: обычно мы заранее знаем, что в ЦКБ нужно поставить связь. А тут это было как-то неожиданно и не в то время, в которое обычно. Обычно эта диспансеризация в конце лета или в начале осени. А в этом году [2022] была в апреле», — рассказал Каракулов.

По его словам, несмотря на отсутствие явных признаков тяжелых заболеваний у Путина диктатор очевидно опасается за свое здоровье, поскольку до сих пор заставляет все свое окружение проходить двухнедельный карантин.

«В январе [2023] уже три года, как коронавирус есть на нашей планете. А у нас президент до сих пор сидит [на самоизоляции]. Мы серьезно две недели сидим на карантине перед любым мероприятием, даже если оно длится 15 или 20 минут. Создается пул сотрудников, которые прошли эту очистку — отсидели двухнедельный карантин. Они считаются чистыми и могут работать непосредственно в одном помещении с Путиным», — описал обычную схему контактов с Путиным Каракулов.

Он так же признал, что сотрудники работающих с диктатором служб «немножко в недоумении, почему это до сих пор продолжается». «Потому что как минимум всех заставили вакцинироваться. Все проходят диспансеризации, следят за своим здоровьем, проходят ПЦР-тестирования. Знаю, что все адъютанты президента сдают чуть ли не по несколько раз в день ПЦР-тесты. Зачем людей мучить спустя почти три года вот этими непонятными карантинами? Премьер Михаил Мишустин переболел, и все, никаких проблем, правильно? Я не знаю, просто боится, наверное, за свое здоровье», — предположил сбежавший из России сотрудник ФСО.



Каракулов рассказал, что именно так, из-за внезапного распоряжения о срочном карантине, он узнал о вероятном неожиданном визите Путина в Центральную клиническую больницу в апреле 2022 года. «Я был в пуле чистых в 2022 году на 9 мая [с необходимостью отбыть карантин за две недели до этого]. Я должен был садиться на карантин условно завтра, а мне сегодня говорят: „Срочно, ты никуда не уходишь“. А я хотел пораньше свинтить, две недели меня дома не будет, хотя бы с ребенком побыть, делами по дому заняться, чтобы супруге было чуть легче. И тут мне говорят: „Нет, ты не пойдешь, ты поедешь сейчас в ЦКБ“. Обычно мы заранее знаем, что завтра нужно будет ехать ставить технику. Другое дело, что я не готов сказать, в итоге поехал он в ЦКБ или не поехал», — рассказал сотрудник ФСО.

Глеб Каракулов бежал в октябре из Казахстана, куда приехал во время визита Путина в Астану, где тот принимал участие в нескольких саммитах. 14 октября, в последний день командировки, Каракулов оставил своих коллег и вместе с женой и дочерью улетел в Стамбул.

Центр Досье провел в разговорах с офицером больше 10 часов и узнал, почему он решил уйти из ФСО и покинуть Россию. Каракулов — самый высокопоставленный сотрудник спецслужб с начала полномасштабного вторжения России в Украину, который сбежал из страны и осудил войну. В России Каракулов объявлен в розыск, на него завели уголовное дело о дезертирстве (часть 3 статьи 338 УК РФ). Интервью было записано в конце 2022 года, а опубликовано 4 апреля 2023-го.