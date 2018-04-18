Протесты в Ереване: митингующие прорвались к резиденции премьер-министра

В Ереване протестующие окружили здание резиденции премьер-министра Армении.
Как сообщают Новости Армении, колонна во главе с лидером протестов Николом Пашиняном прошла мимо парламента и подошла к воротам резиденции. Там политик заявил о начале блокады здания.
Отмечается, что возле ворот находились несколько полицейских. Во время выступления Пашиняна охрану резиденции усилили дополнительно.
Силы правоохранителей сконцентрировали на улицах, прилегающих к проспекту Багармяна.
Ранее сообщалось, что в Ереване возобновились акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны.
Вечером 17 апреля в Ереване с площади Республики стартовало многотысячное шествие движения Мой шаг.
После этого полиция начала зачистку центра города на проспекте улицы Туманяна и проспекте Маштоца, прилегающей к площади Франции.
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Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении. 17 апреля активисты начали блокировать правительственные здания.
Несмотря на многочисленные демонстрации, Сержа Саргсяна избрали премьер-министром.
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