В Ереване началось масштабное шествие оппозиции

Активисты обещают продолжить протесты завтра по всему Еревану

Вечером во вторник, 17 апреля, в столице Армении Ереване с площади Республики стартовало многотысячное шествие движения Мой шаг.

Как передает NEWS.am с места событий, активисты проходят по центральным улицам. Последняя остановка запланирована на площади Республики.

Протестующие намерены утром в среду начать волну акций по всему Еревану.

Оппозиционный политик, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян перед шествием заявил, что завтра весь Ереван будет парализован.

Смотрите также Отвергни Сержа! Почему Ереван протестует против экс-президента

По его словам, необходимо продолжить перекрытие дорог, шоссе и блокировать ведомственные здания. Все действия активистов будет координировать новосозданный революционный комитет.

"Я не буду говорить, как это делать, так как опыт показал, что вы героический народ, и перед вами нет закрытых дверей", - сказал Пашинян.

Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении. 17 апреля активисты начали блокировать правительственные здания.

Несмотря на многочисленные демонстрации Сержа Саргсяна избрали премьер-министром.