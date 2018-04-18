Полиция Еревана начала зачистку центра города

Между протестующими и полицией в Ереване произошли столкновения

Полиция столицы Армении начала зачистку центра города на проспекте улицы Туманяна и проспекта Маштоца, прилегающей к площади Франции, от демонстрантов и оставшихся палаток.

Полиция действует большими группами, по предварительным данным есть пострадавшие, передает Интерфакс-Украина.

Также сообщается, что один из руководителей движения против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал демонстрантов разойтись по домам.

Ранее сообщалось, что вечером во вторник, 17 апреля, в столице Армении Ереване с площади Республики стартовало многотысячное шествие движения Мой шаг.

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Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении. 17 апреля активисты начали блокировать правительственные здания.

Несмотря на многочисленные демонстрации Сержа Саргсяна избрали премьер-министром.