Протесты в Ереване: активисты начали блокировать правительственные здания

В столице Армении Ереване протестующие, которые выступают против назначения премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна, начали блокировать правительственные здания.

Как сообщает Радио Свобода, активисты окружили здания Генпрокуратуры, Центрального банка, Кассационного суда, Комитета госдоходов, новый корпус правительства, где расположены несколько министерств, в том числе Министерство иностранных дел и Министерство юстиции.

Участники акции призвали сотрудников министерств к забастовке.

Оппозиционный депутат, лидер протестов Никол Пашинян анонсировал масштабную акцию протеста на вечер 17 апреля у главного здания правительства.

На замечание о том, что полиция пригрозила использовать спецсредства для разгона митинга, Пашинян ответил: "Пусть попробует".

Ранее Пашинян заявил о "революционной ситуации", которая сложилась в республике, и объявил о начале "бархатной" революции.

Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении.

На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией начались столкновения. Полицейские применили спецсредства.