В Ереване возобновились акции протеста

В столице Армении Ереване оппозиционный депутат Никол Пашинян и его сторонники возобновили акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны.
Оппозиционеры призывают парализовать работу госорганов, сообщает Интерфакс-Украина.
Пашинян и несколько десятков его сторонников расположились на площади Франции в центре Еревана, прилегающей к проспекту Баграмяна, где расположено здание парламента.
Вместе с тем, пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что движение автотранспорта в Ереване, которое блокировалось манифестантами, восстановлено в полном объеме, кроме проспекта Баграмяна.
"Силами правопорядка закрыт остается лишь проспект Баграмяна", - сказал Агаронян.
Вечером 17 апреля в Ереване с площади Республики стартовало многотысячное шествие движения Мой шаг.
После этого полиция начала зачистку центра города на проспекте улицы Туманяна и проспекта Маштоца, прилегающей к площади Франции.
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Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении. 17 апреля активисты начали блокировать правительственные здания.
Несмотря на многочисленные демонстрации Сержа Саргсяна избрали премьер-министром.
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