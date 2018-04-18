В Ереване возобновились акции протеста

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Оппозиционеры призывают парализовать работу госорганов

Оппозиционеры призывают парализовать работу госорганов

В столице Армении Ереване оппозиционный депутат Никол Пашинян и его сторонники возобновили акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

Оппозиционеры призывают парализовать работу госорганов, сообщает Интерфакс-Украина.

Пашинян и несколько десятков его сторонников расположились на площади Франции в центре Еревана, прилегающей к проспекту Баграмяна, где расположено здание парламента.

Вместе с тем, пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что движение автотранспорта в Ереване, которое блокировалось манифестантами, восстановлено в полном объеме, кроме проспекта Баграмяна.

"Силами правопорядка закрыт остается лишь проспект Баграмяна", - сказал Агаронян.

Вечером 17 апреля в Ереване с площади Республики стартовало многотысячное шествие движения Мой шаг.

После этого полиция начала зачистку центра города на проспекте улицы Туманяна и проспекта Маштоца, прилегающей к площади Франции.

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Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении. 17 апреля активисты начали блокировать правительственные здания.

Несмотря на многочисленные демонстрации Сержа Саргсяна избрали премьер-министром.

 

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