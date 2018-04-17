Протесты в Ереване: около 30 активистов доставили в полицию

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Оппозиция Армении заявила о задержании 30 участников акции протеста

Оппозиция Армении заявила о задержании 30 участников акции протеста

Около тридцати участников акции протеста в столице Армении Ереване были доставлены в отделения полиции.

Такие данные озвучил лидер протестного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян, сообщает Интерфакс.

"По нашим данным, в полицию увезли около 30 человек. Это ничего не меняет. Мы продолжаем нашу тактику, хаотично передвигаемся и перекрываем улицы", - сказал Пашинян.

Ранее пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что несколько протестующих доставлены в отделения полиции.

"Несколько человек доставлены в отделения полиции по подозрению в совершении административных правонарушений", - сказал Агаронян, не уточнив, сколько активистов находятся в полиции.

Участники акции доставлены в полицию с перекрестка улицы Туманяна и проспекта Маштоца, где они пытались блокировать движение автотранспорта.

Ранее сообщалось, что полиция стянула к зданию парламента Армении спецтехнику, в частности водометы и бронетехнику. 

Полиция обратилась к протестующим с требованием освободить центр Еревана. В противном случае полицейские грозят разогнать митинг.

Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении.

На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией начались столкновения. Полицейские применили спецсредства.

 

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