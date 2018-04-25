Протесты в Ереване: активисты перекрыли дорогу в аэропорт

Акции протеста продолжаются по всему Еревану

В Ереване демонстранты заблокировали автодорогу из центра Еревана в направлении международного аэропорта Звартноц.

Акции протеста против действующей в республике власти продолжаются по всему Еревану, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что в городе сейчас проходит многочисленная акция сторонников лидера армянской оппозиции, депутата парламента Армении Никола Пашиняна.

На улицы вышли студенты и преподаватели ряда вузов.

Крупнейшая оппозиционная партия Процветающая Армения и другие политические силы призвали присоединиться к акции.

В центр города стянуты силы полиции и техника. Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание правительства Армении и центрального офиса Республиканской партии.

Утром в Ереване люди стали перекрывать главные дороги города после того, как оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал снова выйти на акции протеста.

Напомним, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.