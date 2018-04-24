Как Саргсян ушел в отставку, и почему это лишь половина победы бархатной революции в Армении

После протестов 23 апреля, к которым присоединились военные, Серж Саргсян ушел в отставку

23 апреля после продолжавшихся почти две недели массовых протестов пророссийский премьер Армении Серж Саргсян ушел в отставку.

НВ рассказывает, что могло повлиять на решение Саргсяна, который 10 лет назад остался президентом, несмотря на протесты сторонников его оппонента и человеческие жертвы во время их подавления, и почему его отставка - это лишь половина победы бархатной революции в Армении.

Солдаты, вышедшие из-под контроля, и переговоры в СИЗО с лидером протестов

23 апреля, за несколько часов до отставки Саргсяна, стало известно, что к протестующим присоединилось несколько десятков военнослужащих. По данным местных СМИ, в их числе был подполковник армянской армии.

Военные заявили, что они едины с народом, и протестующие восприняли их поддержку с большим энтузиазмом.

Как сообщило агентство Reuters, Минобороны Армении осудило действия солдат и сообщило, что они принадлежат к бригаде миротворцев.

"Самые жесткие правовые меры будут приняты против солдат", - обещали в армянском ведомстве.

Лидер протестного движения и депутат армянского парламента Никол Пашинян 20 апреля через СМИ призвал полицию не защищать Сержа Саргсяна.

22 апреля полиция задержала оппозиционера во время протестного шествия после неудачной попытки переговоров с Саргсяном. Однако уже 23 апреля Пашинян был освобожден из-под стражи вместе с еще двумя депутатами, участвовавшими в протестах. После выхода из СИЗО Пашинян рассказал, что провел там переговоры с вице-премьером Армении (на данный момент исполняет обязанности премьера - ред.) Кареном Карапетяном.

Отказ России поддержать Саргсяна

Хотя Саргсян был давним союзником Путина, Кремль отказался поддержать его во время массовых протестов в Армении.

17 апреля Путин поздравил Саргсяна с вступлением в должность премьер-министра.

Однако уже 23 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию в Армении "исключительно внутренним делом страны". Он также заявил, что "не может точно сказать" консультировались ли армянские власти с Москвой по поводу ситуации в этой стране.

Не стала критиковать антиправительственные протесты в Армении и спикер МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в Facebook она похвалила армянский народ за "сохранение уважения друг к другу", несмотря на категорические разногласия.

В то же время The Daily Beast цитирует российского прокремлевского политолога и доверенное лицо Путина Сергея Маркова, который признает, что официальная Москва была шокирована армянской революцией.

"Это дикие новости, но наши государственные каналы показывают очень короткие репортажи из Еревана, поскольку они просто не знают, как реагировать", - сказал он изданию, добавив, что "лично никогда не любил Саргсяна".

Уже после отставки Саргсяна, 24 апреля, Песков отказался проводить параллели между ситуацией в Армении и Революцией Достоинства в Украине.

Песков добавил, что ситуация в Армении не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение.

"Все, что происходит в Ереване - это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников", - снова заверил он.

Скандально известный председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выразил уверенность, что отставка Саргсяна не повлияет на российско-армянские отношения.

"Россия на протяжении долгих лет является стратегическим союзником Армении, и нет никаких предпосылок для каких-либо изменений", - заявил он 23 апреля.

Эксперт украинского института будущего Игорь Тишкевич в комментарии Радио НВ также признал, что после отставки Саргсяна Армения останется в российской орбите.

"Есть несколько факторов. В первую очередь, это исторический конфликт с Азербайджаном, а также позиции Ирана и Грузии. Из-за этого Армения, к сожалению, останется в российской орбите. Для Российской Федерации действительно все равно, кто будет во главе Армении, потому что по объективным причинам армянские политики не могут позволить себе резкий разворот от Российской Федерации", - сказал Тишкевич.

Кто занял место Саргсяна, и что должно произойти теперь

Сразу же после отставки Саргсяна на экстренном заседании армянского правительства исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен вице-премьер Карен Карапетян.

Карен Карапетян стал и.о. премьера Армении после отставки Саргсяна / Фото: primeminister.am

Кроме того, президент Армен Саркисян принял отставку премьер-министра, а также правительства.

Таким образом, власть в Армении все еще сохраняет правящая Республиканская партия, которую возглавляет Саргсян, и его бывший заместитель и бывший премьер страны времен президентства Саргсяна (с сентября 2016 года) Карен Карапетян.

Тесные связи Карапетяна с Россией не вызывают сомнения, так как с 2001 по 2010 годы он возглавлял компанию Армросгазпром - монопольного поставщика российского газа в Армению.

23 апреля лидер протестов Пашинян выразил надежду на продолжение переговоров с Карапетяном 25 апреля, "чтобы обеспечить передачу власти народу".

При этом, согласно Конституции Армении, парламентские фракции после отставки премьера должны в семидневный срок представить своих кандидатов на пост главы государства. После этого Национальное собрание Армении должно выбрать премьер-министра большинством голосов. Если они не выберут премьер-министра, через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, в которых имеют право участвовать кандидаты, выдвинутые минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министра во второй раз не выберут большинством голосов, Национальное собрание будет распущено и состоятся перевыборы.

Чего хочет армянская оппозиция

Хотя на улицах Еревана празднуют отставку Саргсяна, эта отставка не является окончательной победой бархатной революции.

Лидер оппозиции Никол Пашинян, выступая перед участниками протестов 23 апреля, заявил, что ожидает внеочередных парламентских выборов в стране.

Выступление Пашиняна перед протестующими 23 апреля

По мнению оппозиционного лидера, в стране должна быть создана Национальная ассамблея, которая через неделю должна выдвинуть кандидатуру нового премьера. А новое правительство с временным руководителем должно назначить внеочередные парламентские выборы.

Несколько иначе видит сложившуюся ситуацию шеф-редактор портала Panarmenian Николай Торосян.

"Должно быть сформировано временное правительство, которым будет руководить первый вице-премьер Карен Карапетян, а дальше что будет, неизвестно. Оппозиция требовала, чтобы парламент не принял программу нового правительства, после чего должны бы были назначить новые выборы в парламент", - заявил Торосян в эфире Радио НВ.

А бывший посол Украины в Армении Александр Божко рассказал Радио НВ, что оппозиции сейчас рано расслабляться, так как представители большого капитала попытаются сохранить власть.

"Саргсян - это не только сам Серж, это его братья, это такая олигархическая система, клан, можно сказать. Это протест не только лично против Сержа Саргсяна, а вообще против олигархической системы. Но я вам скажу, что самое сложное еще впереди. Олигархические кланы, они достаточно сильные в Армении. Я считаю, будет попытка перехватить инициативу для того, чтобы власть осталась в их руках, только под другой вывеской", - прогнозирует Божко.

23 апреля лидер армянской оппозиции во время своего выступления призывал Саргсяна и Республиканскую партию отказаться от "теневого управления".

"Если Серж Саргсян и РПА надеются на то, что создастся ситуация, при которой они продолжат теневое управление, призываю их поскорее забыть об этом. Народ победил, и эта победа должна быть признана однозначно, без условий", - подчеркнул Пашинян.