В Ереване демонстранты вновь перекрыли дороги

Утром в столице Армении Ереване возобновились акции протеста против действующей власти.

Люди вновь стали перекрывать главные дороги города, создавая пробки, сообщает Интерфакс.

В акциях участвуют в том числе студенты.

К новым акциям протеста накануне призывал оппозиционный депутат Никол Пашинян.

Он заявлял, что что правящая Республиканская партия Армении хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть".

В среду утром должны были состояться переговоры Пашиняна и и.о. премьера Карена Карапетяна, однако они были отменены.

Напомним, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.