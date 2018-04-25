Крупнейшая оппозиционная партия Армении присоединилась к движению Пашиняна

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Крупнейшая оппозиционная партия Армении призвала сторонников выходить на улицы

Крупнейшая оппозиционная партия Армении призвала сторонников выходить на улицы

Крупнейшая в Армении оппозиционная политическая партия Процветающая Армения призвала своих сторонников выйти на улицы и присоединиться к движению Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Призываем всех своих однопартийцев мобилизоваться в Ереване и областях Армении, выйти на улицы, быть рядом с народом. Мы всегда были с народом", - говорится в заявлении партии.

Утром в Ереване люди стали перекрывать главные дороги города после того, как оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал снова выйти на акции протеста.

Он также заявлял, что что правящая Республиканская партия Армении хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть".

Полиция начала стягивать в центр Еревана силы и спецтехнику.

В среду утром должны были состояться переговоры Пашиняна и и.о. премьера Карена Карапетяна, однако они были отменены.

Напомним, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.

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