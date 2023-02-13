Обсуждали возможность дать ему партию. Эксперт Фонда Карнеги рассказал о масштабах влияния Пригожина 13 февраля, 17:22 Научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников рассказал о влиянии Евгения Пригожина (на фото) и попытках Владимира Путина его ограничить (Фото:FBI/Handout via REUTERS)

Научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников рассказал Radio NV о масштабах влияния в России владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

В эфире Radio NV Колесников назвал Пригожина «поставщиком живой силы для двора его величества», отметив, что это не означает, что он «станет не временным символом социального насилия, а постоянно действующим политиком, который сможет конкурировать с тем же Путиным».

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Научный сотрудник Фонда Карнеги добавил, что то, как будет регулироваться популярность Пригожина, никто не знает.

«Если, дай Бог, закончится горячая фаза этого противостояния, наверное, Пригожин немножечко может отойти во второй ряд. Хотя его бизнесы очень многообразны. Он, конечно, один из богатейших людей в стране. Это вообще олигарх нового типа, который зарабатывает на связях с государством. Практически все его бизнесы — это услуги государства, аутсорсинг государственных функций. Не думаю, что его так легко можно будет убрать в этом смысле, но притушить, думаю, Путин пока имеет такую возможность», — предположил он.

Колесников также напомнил о слухах, «что Пригожину дают партию».

«Если бы ему дали партию, он получил бы уже официальные социологические рейтинги, он бы стал восприниматься населением, как официальный политик. А это опасно. Никакой партии ему в результате не дали. Но поскольку слухи просачиваются, значит, это обсуждалось. Значит, есть хоть какой-то плюрализм, мнение внутри этой монолитной системы», — считает научный сотрудник Фонда Карнеги.

Он отметил, что глава Госдумы РФ Вячеслав Володин «любые инициативы Пригожина вдруг принимает как руководство к действию».

«Например, сейчас в Думе рассматривается предложение Пригожина: теперь уже начали преследовать за дискредитацию добровольческих отрядов, а не только за дискредитацию армии. Вот до чего доходит его влияние», — рассказал Колесников.

9 февраля Евгений Пригожин объявил о прекращении вербовки российских заключенных, которыми пополнялись ряды оккупационной армии.

В британской разведке считают, что ключевым фактором приостановки массового набора российских заключенных в ЧВК Вагнера, вероятно, стала прямая конкуренция между Пригожиным и минобороны РФ.

Кроме того, повлиял и рост осведомленности среди «зеков» о том, что происходит с «вагнеровцами» на фронте.

Приостановку набора заключенных для участия в войне в Украине в британской разведке рассматривают как один из факторов того, что российскому диктатору Владимиру Путину придется снова объявить мобилизацию.