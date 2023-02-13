Обсуждали возможность дать ему партию. Эксперт Фонда Карнеги рассказал о масштабах влияния Пригожина

13 февраля, 17:22
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Научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников рассказал о влиянии Евгения Пригожина (на фото) и попытках Владимира Путина его ограничить (Фото:FBI/Handout via REUTERS)

Научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников рассказал о влиянии Евгения Пригожина (на фото) и попытках Владимира Путина его ограничить (Фото:FBI/Handout via REUTERS)

Научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников рассказал Radio NV о масштабах влияния в России владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

В эфире Radio NV Колесников назвал Пригожина «поставщиком живой силы для двора его величества», отметив, что это не означает, что он «станет не временным символом социального насилия, а постоянно действующим политиком, который сможет конкурировать с тем же Путиным».

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Научный сотрудник Фонда Карнеги добавил, что то, как будет регулироваться популярность Пригожина, никто не знает.

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«Если, дай Бог, закончится горячая фаза этого противостояния, наверное, Пригожин немножечко может отойти во второй ряд. Хотя его бизнесы очень многообразны. Он, конечно, один из богатейших людей в стране. Это вообще олигарх нового типа, который зарабатывает на связях с государством. Практически все его бизнесы — это услуги государства, аутсорсинг государственных функций. Не думаю, что его так легко можно будет убрать в этом смысле, но притушить, думаю, Путин пока имеет такую возможность», — предположил он.

Колесников также напомнил о слухах, «что Пригожину дают партию».

«Если бы ему дали партию, он получил бы уже официальные социологические рейтинги, он бы стал восприниматься населением, как официальный политик. А это опасно. Никакой партии ему в результате не дали. Но поскольку слухи просачиваются, значит, это обсуждалось. Значит, есть хоть какой-то плюрализм, мнение внутри этой монолитной системы», — считает научный сотрудник Фонда Карнеги.

Он отметил, что глава Госдумы РФ Вячеслав Володин «любые инициативы Пригожина вдруг принимает как руководство к действию».

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«Например, сейчас в Думе рассматривается предложение Пригожина: теперь уже начали преследовать за дискредитацию добровольческих отрядов, а не только за дискредитацию армии. Вот до чего доходит его влияние», — рассказал Колесников.

9 февраля Евгений Пригожин объявил о прекращении вербовки российских заключенных, которыми пополнялись ряды оккупационной армии.

В британской разведке считают, что ключевым фактором приостановки массового набора российских заключенных в ЧВК Вагнера, вероятно, стала прямая конкуренция между Пригожиным и минобороны РФ.

Кроме того, повлиял и рост осведомленности среди «зеков» о том, что происходит с «вагнеровцами» на фронте.

Приостановку набора заключенных для участия в войне в Украине в британской разведке рассматривают как один из факторов того, что российскому диктатору Владимиру Путину придется снова объявить мобилизацию.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Госдума РФ Война в Украине Российско-украинская война Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины радио NV

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