Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера перестала вербовать российских заключенных на войну против Украины 9 февраля, 09:54 ЧВК Вагнера перестала вербовать российских заключенных на войну, утверждает Пригожин. (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что его частная военная компания перестала вербовать российских заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщила его пресс-служба в четверг, 9 февраля.

Отвечая на вопрос пропагандистов, Пригожин заявил, что набор заключенных «полностью прекращен», не назвав причин такого решения.

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О том, что ЧВК Вагнера вербует заключенных для участия в войне, стало известно летом 2022 года. В октябре издание Важные истории писало, что вербовкой занимается и минобороны России.

Советник главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка сообщал, что по состоянию на 15 января ЧВК Вагнера вывела из российских тюрем более 38 тысяч заключенных. 3 февраля британская разведка заявила, что роль заключенных и боевиков Вагнера в войне пошла на спад.

Глава фонда Русь сидящая Ольга Романова говорила, что из 50 тысяч российских заключенных, которых кремлевская ЧВК Вагнера завербовала для участия в полномасштабной войне против Украины, осталось 10 тысяч, а остальные — убитые, раненые, пропали без вести, сдались в плен или дезертировали.



26 января США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией. Через несколько дней Верховная Рада признала ее международной преступной организацией.

