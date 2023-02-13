Черти Пригожина. С войны в Украине возвращаются первые вагнеровцы, осужденные за тяжкие преступления. В РФ их встречают с явным страхом 13 февраля, 11:13 Эксклюзив NV Основатель ЧВК, путинский олигарх Евгений Пригожин лично прибывал в российские колонии, где предлагал заключенным шестимесячный контракт в обмен на помилование (Фото:DR)

Досрочное освобождение первых групп заключенных, которые в течение полугода воевали в Украине в составе ЧВК Вагнера, наводит ужас на жителей российских городов. NV собрал несколько биографий «амнистированных» и прогнозы правозащитников по поводу их будущего.



В июле 2022 года осужденный вор и убийца Анатолий Сальмин вызвался стать в ряды российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера и воевать в Украине в обмен на досрочное освобождение. Ему удалось выжить и через полгода он вернулся домой — в город Пикалево в Ленинградской области.

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«Мы начали замечать его в городе несколько недель назад, — рассказывает журналистам британской газеты The Guardian один из местных жителей, знакомых с Сальминым. — Он опасный человек, мы все знаем, что он сделал со своим другом […]. Он грабил, участвовал в драках и домагался девушек. Он много пил, употреблял наркотики и вел себя жестоко».

В 2011 году Сальмин был приговорен к тюремному сроку за убийство товарища: во время совместной рыбалки, сопровождавшейся выпивкой, мужчины повздорили, и Сальмин сначала дважды ударил своего визави камнем по голове, а затем держал под водой, пока тот не перестал дышать. Отсидев первый срок, россиянин получил еще один — за кражу.

«Есть люди, которые до сих пор очень боятся, что он вернется в наш город. И я очень боюсь, что он сделает что-то с этими людьми, — комментирует BBC землячка осужденного. — Сальмин — страшный человек».

По данным СМИ, ЧВК Вагнера с июля 2022-го вербует российских заключенных для войны в Украине в обмен на деньги и амнистию через полгода пребывания на фронте. Когда же в начале 2023 года домой начали возвращаться первые «амнистированные», это вызвало волну беспокойства среди россиян.

«Преступники с боевым опытом вернутся в общество, хм, звучит ободряюще», — иронизирует один из пользователей в комментариях под новостью российского агентства РИА Новости о первых 20 зэках-вагнеровцах, которых отправили домой. На видео, сопровождающем новость, куратор ЧВК Евгений Пригожин поздравляет боевиков с окончанием их контрактов и дает им наставления о поведении в гражданской жизни.

«Общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением, а закон нарушать они не должны», — говорит Пригожин. И тут же обращается к зэкам: «Много не бухать, наркотики не употреблять, баб не насиловать». Отдельное предупреждение получают от «повара Путина» полицейские: «Полиция должна относиться к вам с уважением. Если они будут вести себя безрассудно… Я лично буду звонить, разбираться с губернаторами и так далее. Мы найдем решение».