«Убрать Пригожина будет нелегко». Репутация кремлевских элит разрушена навеки, но они выбрали службу Путину — интервью NV с Колесниковым 10 февраля, 14:36 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российские элиты пережили шок, но адаптировались, поскольку альтернативы Путину нет. Это и есть служба государю, считает научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников.

За время войны глава группы Вагнера Евгений Пригожин нарастил харизму и ресурсы, говорит он, и убрать его диктатору Владимиру Путину будет нелегко.

В интервью Radio NV Колесников рассказал больше о разговорах в Кремле и ситуации в России.

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— Через две недели будет год широкомасштабной войны России против Украины. Какие вы видите главные изменения в риторике Кремля за последний год? На ваш взгляд, как то, что Путин и люди, приближенные к нему, говорили в феврале 2022 года, и то, что они говорят сейчас, отображается на том, что происходит в реальности?

— Эта риторика, безусловно, ужесточилась. Она стала более прямолинейной, в ней больше нет каких-то ускользающих сюжетов. Всё говорится в лоб, но в то же самое время она полна разнообразных пропагандистских клише и выдуманных идеологических каких-то конструкций.

Например, по мере эволюции того, что происходило в течение всех этих месяцев, они выработали для себя новую, как бы, концепцию, которая на самом деле достаточно старая и корни свои имеет в сталинском дискурсе. Это концепция того, что Россия не воюет с Украиной, Россия воюет с НАТО, с коллективным Западом. И вообще Запад всегда на Россию нападал.

Это проявлялось в ходе наполеоновского вторжения, в ходе Великой отечественной войны, когда не только Гитлер, но и все европейские государства практически атаковали Россию — это тоже немножко своеобразная, противоречащая нескольким историческим фактам история. Конечно, они имеют в виду, что представители разных наций воевали в рядах Вермахта. А теперь это, по сути, продолжение Великой отечественной войны: «На нас опять нападают и опять это делает коллективный Запад, он хочет расчленить и уничтожить Россию, ничто не предвещало, и вдруг вот так случилось».

Тем не менее, вот они на этом настаивают в силу того, что этот процесс трансформации общественного сознания, который действительно происходит в течение всего этого времени, зашел слишком глубоко и далеко: люди уже как-то это воспринимают, даже не удивляясь: «Может, так оно и есть?». И нет этого ошеломления, отторжения какой-то невероятной очевидной глупости или, наоборот, выдуманной конструкции.

— Есть новость о том, что иранский автоконцерн планирует к концу марта поставить в Россию 2000 автомобилей. А принятие со стороны элит тоже произошло, что всё, никакой Европы и Америки, теперь у нас будет Iran Khodro?

— Они все пережили шок, безусловно. И шок этот был негативный. Потому что это элита была тысячами нитей связана, естественно, с Европой, прежде всего, с Соединёнными Штатами. Управленческий класс учился по европейским учебникам, по европейским канонам, экономика была завязана на Европу. Вообще всё, что двигалось, производилось, проявляло творческую энергию в России, было связано с миром. И это было нормально.

Экономика оказалась действительно очень сильно интернационализирована. Это выяснилось ровно тогда, когда Россия стала самоизолироваться.

Тем не менее, этот шок прошел. Стали адаптироваться к ситуации. Поняли, что они все в одной подводной лодке с Путиным: будут либо всплывать вместе с ним, либо тонуть вместе с ним. Деваться им некуда, если они хотят сохранить свои места в этой системе.

Может быть, кто-то хочет сохранить жизнь, у всех по-разному строятся отношения. Сохранить частично деньги от этого режима, хотя деньги они потеряли, много чего потеряли. И большинство из них решило служить. Кто-то тихо слился, но это в основном из госкомпаний топ-менеджеры. Кто-то просто молча продолжает работать, находясь в ужасе от всего этого — в перманентном ужасе таком, в перманентной депрессии.

Но люди выбрали такую опцию — служить. И они продолжают это делать и, соответственно, адаптируются к тому, что происходит.

Иранские, китайские машины, переориентация экспорта. Кто-то из них, возможно, где-то и ухитряется куда-то уезжать, но вынужденным образом, конечно, они теперь отдыхают где-то внутри страны. Во всяком случае средняя номенклатура вынуждена подчиняться правилам.

Что там с с верхними людьми? Довольно сложно сказать, как они выходят из положения. Но это удивительная адаптивность — что низов, что верхов — факт.

— Решили служить государю? Это связано с тем, что альтернативы никакой нет Путину?