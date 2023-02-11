Путин предстал перед сложным выбором из-за соперничества Минобороны и Пригожина — разведка Британии

11 февраля, 12:19
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России нужна новая мобилизация для продолжения войны (Фото:ГУР МО)

России нужна новая мобилизация для продолжения войны (Фото:ГУР МО)

Российские войска, вероятно, уже развернули в Украине подавляющее большинство «частично мобилизованных», поэтому теперь руководство РФ стоит перед тяжелым выбором: либо продолжать истощать свои силы и сворачивать цели войны, либо провести новую мобилизацию.

Об этом говорится в свежей сводке британской разведки.

Там считают, что потребность в новой мобилизации для продолжения войны связана еще и с тем, что недавно основатель ЧВК Вагнера путинский олигарх Евгений Пригожин объявил о прекращении вербовки российских заключенных, которыми пополнялись ряды оккупационной армии.

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Так, данные Федеральной службы исполнения наказаний РФ свидетельствуют о снижении темпов набора заключенных с декабря 2022 года.

В британской разведке считают, что ключевым фактором приостановки массового набора российских заключенных в ЧВК Вагнера, вероятно, стала прямая конкуренция между Пригожиным и Минобороны РФ.

Кроме того, повлиял и рост осведомленности среди "зеков" о том, что происходит с "вагнеровцами" на фронте.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Заключенные Мобилизация Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины мобилизация в России зеки в армии РФ вагнеровцы

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