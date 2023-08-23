«Вагнеровцы» после падения самолета Пригожина начали сворачивать лагерь в Беларуси — Нацсопротивление 23 августа, 22:54 Центр нацсопротивления сообщил о начале эвакуации наемников ЧВК Вагнера из Беларуси (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В среду, 23 августа, Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил, что часть наемников так называемой ЧВК Вагнера пытается покинуть Беларусь после вероятной смерти владельца организации Евгения Пригожина.

Об этом говорится в сообщении организации в Telegram.

По данным ЦНС, вагнеровцы пытаются покинуть Беларусь и пытаются выехать в РФ. Также началось сворачивание части лагерей «вагнеровцев» в Беларуси.

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ЦНС со ссылкой на местных партизан добавляет, что колонны, вероятно, направляются в сторону границы с РФ, но белорусские спецслужбы пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн пишет, что в поселке Цель, рядом с лагерем наемников ЧВК Вагнера, начались серьезные перебои с мобильным интернетом.

В среду, 23 августа, в Тверской области страны-агрессора разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину. Также сообщалось, что на борту были его заместитель Дмитрий Уткин (позывной Вагнер), оператор Пригожина, логист наемников и личная охрана владельца ЧВК. Telegram-каналы страны-агрессора пишут о по меньшей мере семи погибших.