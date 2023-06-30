ФСБ приказали убить Пригожина, но для этого нужна масштабная операция — Буданов 30 июня, 10:52 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Начальник Главного управления разведки МО Украины заявил, что после попытки мятежа российская ФСБ получила задание убить главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом он сказал в интервью изданию The Drive.

«Мы знаем, что задачу убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешными в этом? Время покажет. Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми. Им понадобится определенное время, чтобы разработать соответствующие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?» — сказал Буданов.

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По его словам, украинская разведка знала, что в России произойдут подобные события, которые и так уже продолжались в течение определенного времени. Буданов говорит, что после начала бунта Пригожина у него «было хорошее настроение», поскольку «любые действия, направленные на дестабилизацию внутри России, полезны для Украины».

Также, по оценкам ГУР, вагнеровцы не появятся в Украине как отдельный субъект, выполняющий собственные операции.

Переворот Пригожина в России: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».



27 июня беларусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.