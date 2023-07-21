Госсекретарь США призвал Пригожина быть острожным из «политики открытых окон» в России 21 июля, 20:50 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Сара Сильбигер)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин должен беспокоиться о своей безопасности. Американский чиновник напомнил, что противники Кремля часто загадочно погибают.

Об этом сообщает CNN.

«Если бы я был господином Пригожиным, я бы по-прежнему был очень обеспокоен. НАТО проводит политику открытых дверей; В России действует политика открытых окон. И он должен быть очень сосредоточен на этом», — сказал Блинкен.

Видео дня

Блинкен добавил, что трудно понять, насколько российский диктатор Владимир Путин был ослаблен недолгим восстанием Пригожина в прошлом месяце, но он повторил, что во власти Путина есть «трещины».

Также госсекретарь добавил, что у ВСУ «есть все, что им нужно, чтобы добиться успеха» во время контрнаступления.



Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что бунт Пригожина нанес ущерб тщательно создаваемому имиджу Путина как «сильного правителя». По его словам, теперь Путин будет пытаться мстить.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин сообщил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал провальный бунт Пригожина и его решение «развернуть колонны» из-под Москвы, предположив, что Пригожина переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом», а Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию.