Через полгода Пригожин или умрет, или будет второй переворот — Грозев 13 августа, 18:24 Грозев считает, что Пригожин либо умрет, либо будет второй переворот (Фото:REUTERS / Yulia Morozova)

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев прогнозирует, что через полгода либо основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин будет мертв, либо в России произойдет второй переворот.

«Путин, выступая по телевидению, назвал Пригожина предателем. Все знают, что делают с „предателями“, а Путин этого не сделал. Он [Путин] хочет видеть его [Пригожина] мертвым. Пока что он не может этого сделать. Через полгода или Пригожин умрет, или произойдет второй переворот», — сказал Грозев в интервью Financial Times.



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Отвечая на уточняющий вопрос, откуда может начаться следующий переворот, Грозев сказал, что не думает, будто какая-то часть российской элиты, за исключением военно-промышленного комплекса, видит смысл в войне РФ против Украины.

«Но они молчат, потому что это дилемма заключенного. Они не хотят быть первыми или единственными, кто зашевелится», — говорит журналист.

Отвечая на вопрос, что же может стать катализатором для нового бунта, Грозев говорит: «Это может пойти одним из двух путей. Либо дилемма заключенного может быть решена, либо они просто избавятся от него с помощью более скоординированного переворота. Этого пока нет ни среди олигархов, ни среди министров, ни среди ФСБ. Но для остальной элиты неприятно жить в условиях Северной Кореи [из-за санкций] с замороженными банковскими счетами. Могут произойти и другие триггеры. Скажем, изменение ситуации на фронте».

Поход Пригожина на Москву

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в том, что он отдал приказ об авиаударах по лагерям вагнеровцев в Ростове. Пригожин заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Напряженность между Пригожиным и российским военным руководством нарастала последние несколько месяцев. Главарь Вагнера настойчиво требовал отставки Шойгу, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы. Мятежники также уничтожили семь бортов российской авиации.

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем» (не упоминая, правда, его фамилии) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Путин экстренно выехал из столицы.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, Пригожин после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».