Появились спутниковые снимки российской авиабазы Энгельс с самолетами, покрытыми шинами 5 сентября, 21:58 Снимок российской авиабазы Энгельс (Фото:Maxar)

Россияне начали покрывать боевые самолеты. По словам экспертов, это сделали, чтобы оградить их от ударов беспилотников.

Об этом пишет CNN.

На спутниковых снимках Maxar с российской авиабазы «Энгельс» видны два стратегических бомбардировщика Ту-95 с автомобильными шинами на них.

На спутниковых снимках Maxar с российской авиабазы «Энгельс» видны два стратегических бомбардировщика Ту-95 с автомобильными шинами на них.

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По словам представителя компании One Way Aerospace, производящей дроны, шины могут снизить тепловой сигнал от самолетов, но они все равно будут видны в инфракрасном свете.

Военный НАТО, пожелавший остаться аонимным, сказал журналистам, что Североатлантический союз выделил эту «импровизацию».

«Мы считаем, что это предназначено для защиты от беспилотников. Мы не знаем, будет ли это иметь какой-то эффект», — сказал он.

Украинский Стриж ночью 5 декабря атаковал военную авиабазу Дягилево в Рязанской области, существенно повредив два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22, а также грузовик-авиазаправщик.

«На фото под ней остались огромные лужи крови — шестеро российских военных тогда погибло, 11 были ранены. Чуть позже под утро на другую авиабазу дальней авиации России в городе Энгельс Саратовской области так же прилетел Стриж. Были повреждены два ракетоносителя Ту-95», — рассказали в фильме.

Тогда повреждения бомбардировщиков в результате падения неизвестно летательного аппарата на авиабазах Энгельс-2 и Дягилево подтвердили спутниковые фото. В минобороны РФ заявили, что в результате инцидентов погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

Россияне выдвигали версию об атаке Стрижами, однако на официальном уровне в Украине заявили только, что после этих взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника». После этого на российских аэродромах, в столице и других городах неоднократно раздавались взрывы и были попадания в военные объекты.

19 августа беспилотники атаковали аэродром Сольцы в Новгородской области, уничтожив российский Ту-22М3. Еще один — в ночь на 30 августа в Пскове. Там были уничтожены два российских Ил-76, еще два получили серьезные повреждения.

